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Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 20:16
Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні
фото з сайту krakow.naszemiasto.pl

62-річний українець, який минулого тижня підпалив себе біля консульства України в польському Кракові, помер від отриманих опіків.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, повідомила прессекретарка спеціалізованої лікарні імені Людвіка Ридигера в Кракові Едіта Пшибильська.

"Незважаючи на зусилля фахівців Малопольського опікового та пластичного центру, сьогодні вдень помер пацієнт, який 13 квітня був доставлений до лікарні Людвіка Ридигера у важкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством", – заявила вона.

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Стан чоловіка був критичним від самого початку.

Як повідомлялось, 62-річний чоловік (1960-го р.н.) здійснив самопідпал у черзі до генерального консульства України у Кракові вранці 13 квітня. Очевидці розповіли, що він вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян.

У зв'язку з інцидентом Краківська районна прокуратура відкрила провадження. Слідчі з'ясовуватимуть, чи існував ризик для життя або здоров'я кількох людей, які стояли в черзі на вхід до будівлі.

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Теми: Польща
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