Українець, що вчинив самопідпал перед консульством у Кракові, помер у лікарні

62-річний українець, який минулого тижня підпалив себе біля консульства України в польському Кракові, помер від отриманих опіків.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, повідомила прессекретарка спеціалізованої лікарні імені Людвіка Ридигера в Кракові Едіта Пшибильська.

"Незважаючи на зусилля фахівців Малопольського опікового та пластичного центру, сьогодні вдень помер пацієнт, який 13 квітня був доставлений до лікарні Людвіка Ридигера у важкому стані внаслідок травм, отриманих після підпалу перед українським консульством", – заявила вона.

Стан чоловіка був критичним від самого початку.

Як повідомлялось, 62-річний чоловік (1960-го р.н.) здійснив самопідпал у черзі до генерального консульства України у Кракові вранці 13 квітня. Очевидці розповіли, що він вигукував українською мовою заклики повертатися на батьківщину і захищати країну від росіян.

У зв'язку з інцидентом Краківська районна прокуратура відкрила провадження. Слідчі з'ясовуватимуть, чи існував ризик для життя або здоров'я кількох людей, які стояли в черзі на вхід до будівлі.