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Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 20:16
Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице
фото с сайта krakow.naszemiasto.pl

62-летний украинец, который на прошлой неделе поджег себя возле консульства Украины в польском Кракове, умер от полученных ожогов.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, сообщила пресс-секретарь специализированной больницы имени Людвика Ридигера в Кракове Эдита Пшибильская.

"Несмотря на усилия специалистов Малопольского ожогового и пластического центра, сегодня днем умер пациент, который 13 апреля был доставлен в больницу Людвика Ридигера в тяжелом состоянии в результате травм, полученных после поджога перед украинским консульством", – заявила она.

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Состояние мужчины было критическим с самого начала.

Как сообщалось, 62-летний мужчина (1960 г.р.) совершил самоподжог в очереди в генеральное консульство Украины в Кракове утром 13 апреля. Очевидцы рассказали, что он выкрикивал на украинском языке призывы возвращаться на родину и защищать страну от россиян.

В связи с инцидентом Краковская районная прокуратура открыла производство. Следователи будут выяснять, существовал ли риск для жизни или здоровья нескольких человек, которые стояли в очереди на вход в здание.

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Темы: Польша
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