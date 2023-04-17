Аварія з бронеавтомобілями армії США в Німеччині: мінімум семеро постраждалих

У німецькій Баварії в понеділок сталась аварія за участі кількох броньованих автомобілів американської армії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Інцидент стався біля міста Амберг в окрузі Верхній Пфальц, у ньому постраждали четверо бронеавтомобілів.

За попередніми даними поліції, в аварії на автобані постраждали семеро солдатів, один із яких отримав серйозні поранення.

За інформацією Spiegel, в аварії зіштовхнулись бронемашини армії США.

У зв’язку з ДТП автобан у напрямку Чехії перекрили.

Наразі поліція не змогла встановити, чому сталася аварія.