Аварія з бронеавтомобілями армії США в Німеччині: мінімум семеро постраждалих
Понеділок, 17 квітня 2023, 21:32
У німецькій Баварії в понеділок сталась аварія за участі кількох броньованих автомобілів американської армії.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Інцидент стався біля міста Амберг в окрузі Верхній Пфальц, у ньому постраждали четверо бронеавтомобілів.
За попередніми даними поліції, в аварії на автобані постраждали семеро солдатів, один із яких отримав серйозні поранення.
За інформацією Spiegel, в аварії зіштовхнулись бронемашини армії США.
У зв’язку з ДТП автобан у напрямку Чехії перекрили.
Наразі поліція не змогла встановити, чому сталася аварія.
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