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Авария с бронеавтомобилями армии США в Германии: минимум семеро пострадавших

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 21:32
Авария с бронеавтомобилями армии США в Германии: минимум семеро пострадавших
фото DPA

В немецкой Баварии в понедельник произошла авария с участием нескольких бронированных автомобилей американской армии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Инцидент произошел возле города Амберг в округе Верхний Пфальц, в нем пострадали четверо бронеавтомобилей.

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По предварительным данным полиции, в аварии на автобане пострадали семь солдат, один из которых получил серьезные ранения.

По информации Spiegel, в аварии столкнулись бронемашины армии США.

В связи с ДТП автобан в направлении Чехии перекрыли.

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Сейчас полиция не смогла установить, почему произошла авария.

Темы: Германия
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