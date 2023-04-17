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Макрон шкодує через відсутність компромісу щодо пенсійної реформи, та скасовувати її не буде

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 23:14

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок виступив із першим телевізійним зверненням у зв’язку з ухваленням суперечливої пенсійної реформи, що викликала масові протести.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами Макрона, пенсійна реформа була необхідною, а відсутність дій у цій сфері не була рішенням. Водночас він висловив жаль, що консенсусу щодо реформи досягти не вдалося, й запевнив, що розуміє гнів громадян Франції.

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"Чи прийняли цю реформу? Очевидно, що ні. І незважаючи на місяці консультацій, консенсус не було знайдено, і я про це шкодую… Ніхто, особливо я, не може залишатися глухим до вимоги соціальної справедливості", – підкреслив президент Франції.

Він додав, що відповідь на протести проти пенсійної реформи не може полягати "ані в жорсткості, ані в екстремізмі", запросивши профспілки – головних організаторів протестів – до переговорів.

Також Макрон анонсував, що протягом наступних 100 днів доручив уряду Франції розробити дорожню карту втілення пенсійної реформи, перші результати якої будуть оголошені 14 липня, на французьке національне свято.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 14 квітня Конституційна рада Франції оголосила, що проєкт пенсійної реформи не суперечить основному закону. Президент Еммануель Макрон після того підписав його, що означає остаточне затвердження проєкту. 

Приблизно три чверті французів вважають, що уряд має відкликати реформу, аби масштабні протести і страйки врешті припинилися. 

Читайте детальніше на цю тему у статті: Франція у вогні: як Макрон пішов на вкрай непопулярну реформу і куди це заведе країну

Теми: МакронФранціяпенсії
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