Макрон сожалеет об отсутствии компромисса по пенсионной реформе, но отменять ее не будет

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник выступил с первым телевизионным обращением в связи с принятием противоречивой пенсионной реформы, вызвавшей массовые протесты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам Макрона, пенсионная реформа была необходимой, а отсутствие действий в этой сфере не было решением. В то же время он выразил сожаление, что консенсуса по реформе достичь не удалось, и заверил, что понимает гнев граждан Франции.

"Приняли ли эту реформу? Очевидно, что нет. И несмотря на месяцы консультаций, консенсус не был найден, и я об этом сожалею... Никто, особенно я, не может оставаться глухим к требованию социальной справедливости", – подчеркнул президент Франции.

Он добавил, что ответ на протесты против пенсионной реформы не может заключаться "ни в жесткости, ни в экстремизме", пригласив профсоюзы – главных организаторов протестов – к переговорам.

Также Макрон анонсировал, что в течение следующих 100 дней поручил правительству Франции разработать дорожную карту внедрения пенсионной реформы, первые результаты которой будут объявлены 14 июля, на французский национальный праздник.

Напомним, 14 апреля Конституционный совет Франции объявил, что проект пенсионной реформы не противоречит основному закону. Президент Эммануэль Макрон после того подписал его, что означает окончательное утверждение проекта.

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Примерно три четверти французов считают, что правительство должно отозвать реформу, чтобы масштабные протесты и забастовки наконец прекратились.

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