Супутник показав згорілий український літак у Судані
Понеділок, 17 квітня 2023, 23:30
Супутник компанії Maxar показав, як виглядає згорілий літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума у Судані.
Джерело: The New York Times
Деталі: Видання ідентифікувало на знімках 20 літаків, які були знищені або серйозно пошкоджені станом на 13:52 понеділка (за місцевим часом).
Серед них – борт української авіакомпанії SkyUp.
Передісторія:
- У суботу під час спроби державного перевороту в Судані загорівся літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737.
- У МЗС повідомили, що членів українського авіаційного екіпажу, які перебували в міжнародному аеропорту Хартума, вдалося вивезти в безпечне місце.