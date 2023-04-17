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Супутник показав згорілий український літак у Судані

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 квітня 2023, 23:30
Супутник показав згорілий український літак у Судані
Фото: Супутникове фото аеропорту у Судані, Maxar

Супутник компанії Maxar показав, як виглядає згорілий літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума у Судані.

Джерело: The New York Times 

Деталі: Видання ідентифікувало на знімках 20 літаків, які були знищені або серйозно пошкоджені станом на 13:52 понеділка (за місцевим часом). 

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Серед них – борт української авіакомпанії SkyUp.

 

Передісторія: 

  • У суботу під час спроби державного перевороту в Судані загорівся літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737. 
  • У МЗС повідомили, що членів українського авіаційного екіпажу, які перебували в міжнародному аеропорту Хартума, вдалося вивезти в безпечне місце.

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Теми: Суданавіааеропорт
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