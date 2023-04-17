Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Супутник показав згорілий український літак у Судані

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 17 квітня 2023, 23:30
Супутник показав згорілий український літак у Судані
Фото: Супутникове фото аеропорту у Судані, Maxar

Супутник компанії Maxar показав, як виглядає згорілий літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума у Судані.

Джерело: The New York Times 

Деталі: Видання ідентифікувало на знімках 20 літаків, які були знищені або серйозно пошкоджені станом на 13:52 понеділка (за місцевим часом). 

 
 

Серед них – борт української авіакомпанії SkyUp.

 

Передісторія: 

  • У суботу під час спроби державного перевороту в Судані загорівся літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737. 
  • У МЗС повідомили, що членів українського авіаційного екіпажу, які перебували в міжнародному аеропорту Хартума, вдалося вивезти в безпечне місце.

Теми: Суданавіааеропорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
Судан
Генсек ООН закликав покарати винних у загибелі своїх колег у Судані
Зіткнення у Судані: щонайменше 25 загиблих і понад 180 поранених
У Судані сталися зіткнення, є загиблі та поранені
Останні новини
18:49
Чехія повинна просувати початок переговорів про вступ України до ЄС вже цього року - президент
18:48
Наштампували довідок на 300 тисяч доларів: викрито злочинну групу лікарів
18:47
На прохання Мінкульту YouTube видалив відео  "Вагнера"
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
17:41
Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС
Усі новини...
Реклама: