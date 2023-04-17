Супутник показав згорілий український літак у Судані

Супутник компанії Maxar показав, як виглядає згорілий літак українського лоукостера SkyUp Boeing 737 в аеропорту Хартума у Судані.

Джерело: The New York Times

Деталі: Видання ідентифікувало на знімках 20 літаків, які були знищені або серйозно пошкоджені станом на 13:52 понеділка (за місцевим часом).

Серед них – борт української авіакомпанії SkyUp.

Передісторія: