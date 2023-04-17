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Спутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 17 апреля 2023, 23:30
Спутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Фото: Спутниковое фото аэропорта в Судане, Maxar

Спутник показал, как выглядит сгоревший самолет украинского лоукостера SkyUp Boeing 737 в аэропорту Хартума в Судане.

Источник: The New York Times 

Детали: Издание идентифицировало на снимках 20 самолетов, которые были уничтожены или серьезно повреждены в аэропорту по состоянию на 13:52 понедельника (по местному времени). 

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Среди них – борт украинской авиакомпании SkyUp.

 

Предыстория: 

  • В субботу во время попытки государственного переворота в Судане загорелся самолет украинского лоукостера SkyUp Boeing 737. 
  • В МИД сообщили, что членов украинского авиационного экипажа, которые находились в международном аэропорту Хартума, удалось вывезти в безопасное место.

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Темы: Суданавиааэропорт
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