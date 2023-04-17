Спутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Понедельник, 17 апреля 2023, 23:30
Спутник показал, как выглядит сгоревший самолет украинского лоукостера SkyUp Boeing 737 в аэропорту Хартума в Судане.
Источник: The New York Times
Детали: Издание идентифицировало на снимках 20 самолетов, которые были уничтожены или серьезно повреждены в аэропорту по состоянию на 13:52 понедельника (по местному времени).
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Среди них – борт украинской авиакомпании SkyUp.
Предыстория:
- В субботу во время попытки государственного переворота в Судане загорелся самолет украинского лоукостера SkyUp Boeing 737.
- В МИД сообщили, что членов украинского авиационного экипажа, которые находились в международном аэропорту Хартума, удалось вывезти в безопасное место.
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