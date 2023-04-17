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Швеція домовилась із Фінляндією про закупівлю БТР нового покоління

"Європейська правда"Понеділок, 17 квітня 2023, 23:49

Управління матеріально-технічного забезпечення Міністерства оборони Швеції (FMV) уклало контракт із фінською збройовою компанією Patria про постачання "значної кількості бронетехніки", зокрема бронетранспортерів нового покоління.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", оборонне відомство Швеції сказало в коментарі SVT.

Проєкт БТР є багатонаціональним: у ньому беруть участь Фінляндія, Латвія і Німеччина, причому в перших двох ця броньована техніка вже є.

Укладена в понеділок рамкова угода передбачає постачання Швеції першої партії БТР нового покоління Pansarterrängbil 300 у кількості 20 одиниць у травні. Вартість кожного з них оцінена в 11 мільйонів шведських крон (970 тисяч євро).

Очікується, що Швеція отримає кілька сотень цих машин для своїх Збройних сил.

"Це буде надійна, легка в управлінні машина з низькими витратами на технічне обслуговування. Це створює можливості для співпраці в галузі виробництва, обслуговування, подальшого розвитку і спільного використання, або того, що ми називаємо оперативною сумісністю", – зазначає FMV.

Управління матеріально-технічного забезпечення шведського Міноборони підкреслює тісне оборонне співробітництво з Фінляндією на багатьох рівнях, а також "велике бажання поглибити співпрацю і у сфері виробництва".

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Pansarterrängbil 300 має двигуни і броню шведського виробництва і може розвивати швидкість до 100 кілометрів на годину. Кожен БТР може вмістити до десятьох людей, зокрема кулеметника. Бронетранспортери також можуть бути переобладнані, наприклад, під медичні транспортні засоби, й мають високу водопрохідність.

Як повідомлялось, наприкінці березня міністри оборони Великої Британії та Швеції зафіксували наміри Лондона придбати чотирнадцять шведських самохідних артилерійських установок Archer, аби замінити надану Україні техніку.

Теми: ШвеціяФінляндіязброя
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