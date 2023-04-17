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Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 23:49

Управление материально-технического обеспечения Министерства обороны Швеции (FMV) заключило контракт с финской оружейной компанией Patria о поставках "значительного количества бронетехники", в частности бронетранспортеров нового поколения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", оборонное ведомство Швеции сказало в комментарии SVT.

Проект БТР является многонациональным: в нем участвуют Финляндия, Латвия и Германия, причем в первых двух эта бронированная техника уже есть.

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Заключенное в понедельник рамочное соглашение предусматривает поставку Швеции первой партии БТР нового поколения Pansarterrängbil 300 в количестве 20 единиц в мае. Стоимость каждого из них оценена в 11 миллионов шведских крон (970 тысяч евро).  

Ожидается, что Швеция получит несколько сотен этих машин для своих Вооруженных сил.

"Это будет надежная, легкая в управлении машина с низкими затратами на техническое обслуживание. Это создает возможности для сотрудничества в области производства, обслуживания, дальнейшего развития и совместного использования, или того, что мы называем оперативной совместимостью", – отмечает FMV.

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Управление материально-технического обеспечения шведского Минобороны подчеркивает тесное оборонное сотрудничество с Финляндией на многих уровнях, а также "большое желание углубить сотрудничество и в сфере производства".

Pansarterrängbil 300 имеет двигатели и броню шведского производства и может развивать скорость до 100 километров в час. Каждый БТР может вместить до десяти человек, в том числе пулеметчика. Бронетранспортеры также могут быть переоборудованы, например, под медицинские транспортные средства, и имеют высокую водопроходимость.

Как сообщалось, в конце марта министры обороны Великобритании и Швеции зафиксировали намерения Лондона приобрести четырнадцать шведских самоходных артиллерийских установок Archer, чтобы заменить предоставленную Украине технику.

Темы: ШвецияФинляндияоружие
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