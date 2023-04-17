Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения

"Европейская правда"Понедельник, 17 апреля 2023, 23:49

Управление материально-технического обеспечения Министерства обороны Швеции (FMV) заключило контракт с финской оружейной компанией Patria о поставках "значительного количества бронетехники", в частности бронетранспортеров нового поколения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", оборонное ведомство Швеции сказало в комментарии SVT.

Проект БТР является многонациональным: в нем участвуют Финляндия, Латвия и Германия, причем в первых двух эта бронированная техника уже есть.

Заключенное в понедельник рамочное соглашение предусматривает поставку Швеции первой партии БТР нового поколения Pansarterrängbil 300 в количестве 20 единиц в мае. Стоимость каждого из них оценена в 11 миллионов шведских крон (970 тысяч евро).  

Ожидается, что Швеция получит несколько сотен этих машин для своих Вооруженных сил.

"Это будет надежная, легкая в управлении машина с низкими затратами на техническое обслуживание. Это создает возможности для сотрудничества в области производства, обслуживания, дальнейшего развития и совместного использования, или того, что мы называем оперативной совместимостью", – отмечает FMV.

Управление материально-технического обеспечения шведского Минобороны подчеркивает тесное оборонное сотрудничество с Финляндией на многих уровнях, а также "большое желание углубить сотрудничество и в сфере производства".

ВИДЕО ДНЯ

Pansarterrängbil 300 имеет двигатели и броню шведского производства и может развивать скорость до 100 километров в час. Каждый БТР может вместить до десяти человек, в том числе пулеметчика. Бронетранспортеры также могут быть переоборудованы, например, под медицинские транспортные средства, и имеют высокую водопроходимость.

Как сообщалось, в конце марта министры обороны Великобритании и Швеции зафиксировали намерения Лондона приобрести четырнадцать шведских самоходных артиллерийских установок Archer, чтобы заменить предоставленную Украине технику.

Темы: ШвецияФинляндияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Никто не поймет, если в Вильнюсе не прозвучит приглашение Украины в НАТО

Мэр Парижа – Зеленскому: Если в 2024 году еще будет война, спортсменов РФ не должно быть на Олимпиаде

Молдова заявила о нарушении режима безопасности российскими войсками в "Приднестровье"

Сейм Литвы преодолел вето президента и ввел санкции против россиян и белорусов

Возобновление транзита агропродукции через Польшу: Укртрансбезпека опубликовала новые правила

Секретные документы Пентагона: Китай отказался давать "вагнеровцам" оружие

Все новости...
Швеция
Швеция проведет крупнейшие военные учения по противодействию вооруженной атаке на страну
Швеция призывает Испанию не уменьшать внимание к войне в Украине во время председательства в ЕС
Венгерский парламент может проголосовать по Швеции в НАТО еще на весенней сессии
Последние новости
00:19
По всей Украине объявили воздушную тревогу
23:59
Зеленский обратился к парламенту Мексики
23:42
Байден поговорил с Макроном после его неоднозначных заявлений о США и Китае
23:19
Зеленский: Никто не поймет, если в Вильнюсе не прозвучит приглашение Украины в НАТО
23:00
В Турции объяснили, почему не вводят санкции против РФ: Как тогда торговать и приедут ли туристы?
22:37
фото, видеоВ российском Белгороде "было громко" – в городе огромная воронка
22:17
В Сербии радуются, что из-за войны в Украине к ним переехали тысячи образованных россиян
22:09
Залужный рассказал латвийскому коллеге о фронте и насущных нуждах Украины
21:58
Закрылся форум диалога между Германией и РФ - детище Путина и Шредера
21:40
Словения присоединится к совместной закупке боеприпасов для Украины
Все новости...
Реклама: