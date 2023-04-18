Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 00:42
Меркель отримала найвищу державну нагороду ФРН – не всі її однопартійці це підтримали
фото: dpa

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у понеділок отримала Федеральний хрест Ордену "За заслуги" – найвищу державну нагороду ФРН, якої до неї удостоювались лише два колишні очільники урядів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Найвищу державну нагороду Німеччини Меркель отримала з рук президента Франка-Вальтера Штайнмаєра, який був віцеканцлером і міністром закордонних справ в її уряді, у його офіційній резиденції – палаці Бельвю.

У своїй півгодинній промові на церемонії нагородження Штайнмаєр назвав Меркель "безпрецедентним політиком", який успішно провів Німеччину через важкі часи, зокрема фінансову кризу 2008 року і кризу біженців 2015-го.

"Ви допомогли нашій країні знову досягти економічного успіху в умовах безпрецедентних викликів. Ми озираємося на 16 років майже безперервного економічного зростання, протягом яких лихо безробіття все більше втрачало свій жах для більшості німців", – сказав він.

Сама ексканцлерка виступала лише п’ять хвилин, подякувавши за запрошення й нагороду, а також висловивши впевненість у тому, що існує хороший бік політики.

До Меркель двома канцлерами, які отримали Федерального хреста, були Конрад Аденауер – перший повоєнний канцлер Західної Німеччини, і Гельмут Коль, який прийшов до влади по закінченні "холодної війни" й очолював уряд під час об'єднання Німеччини і створення Європейського Союзу.

ВІДЕО ДНЯ

Деякі однопартійці Меркель з блоку ХДС/ХСС, жодного з яких не запросили на церемонію нагородження, висловили невдоволення ним, що ексканцлерка отримала відзнаку настільки швидко після відходу з політики, ще й на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Приміром, топ-функціонер ХДС Андреас Реддер назвав нагородження Меркель Федеральним хрестом через півтора року по завершенні її канцлерства "помилкою", назвавши її позицію щодо Росії однією з найгірших зовнішньополітичних помилок ФРН.

Багаторічний міністр фінансів в урядах Меркель Вольфганг Шойбле також висловив застереження, що наразі ще рано оцінювати, чи варто зараховувати її до переліку "великих" канцлерів Німеччини.

Ангела Меркель стала першою жінкою на посаді федерального канцлера Німеччини, яку обіймала з 2005 по 2021 рік. За перебування на посаді вона вважалась однією з найбільш впливових політикинь Європи та світу.

Однак після повномасштабного вторгнення в Україну Меркель почали різко критикувати за умиротворення Росії, все більшу залежність від російського газу та відмову визнати свої помилки на посаді.

Читайте також: Рік без вибачень: що думає Ангела Меркель про свої провали на чолі уряду Німеччини.

Теми: МеркельНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
Меркель
Меркель отримає спеціальну нагороду ФРН, яку до цього вручали лиш двом людям
У Бундестазі назвали Меркель відповідальною за війну в Україні через блокування її вступу в НАТО
Російські пранкери подзвонили Меркель, видаючи себе за Порошенка
Останні новини
18:49
Чехія повинна просувати початок переговорів про вступ України до ЄС вже цього року - президент
18:48
Наштампували довідок на 300 тисяч доларів: викрито злочинну групу лікарів
18:47
На прохання Мінкульту YouTube видалив відео  "Вагнера"
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
17:41
Понад 16 тисяч українських військових вже пройшли підготовку в рамках місії ЄС
Усі новини...
Реклама: