Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник получила Федеральный крест Ордена "За заслуги" – высшую государственную награду ФРГ, которой до нее удостаивались только два бывших главы правительств.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Высшую государственную награду Германии Меркель получила из рук президента Франка-Вальтера Штайнмайера, который был вице-канцлером и министром иностранных дел в ее правительстве, в его официальной резиденции – дворце Бельвю.

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В своей получасовой речи на церемонии награждения Штайнмайер назвал Меркель "беспрецедентным политиком", который успешно провел Германию через трудные времена, в том числе финансовый кризис 2008 года и кризис беженцев 2015-го.

"Вы помогли нашей стране снова достичь экономического успеха в условиях беспрецедентных вызовов. Мы оглядываемся на 16 лет почти непрерывного экономического роста, в течение которых бедствие безработицы все больше теряло свой ужас для большинства немцев", – сказал он.

Сама экс-канцлер выступала всего пять минут, поблагодарив за приглашение и награду, а также выразив уверенность в том, что существует хорошая сторона политики.

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До Меркель двумя канцлерами, получившими Федеральный крест, были Конрад Аденауэр – первый послевоенный канцлер Западной Германии, и Гельмут Коль, который пришел к власти по окончании "холодной войны" и возглавлял правительство во время объединения Германии и создания Европейского Союза.

Некоторые однопартийцы Меркель из блока ХДС/ХСС, ни одного из которых не пригласили на церемонию награждения, выразили недовольство им, что экс-канцлер получила награду настолько быстро после ухода из политики, еще и на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину.

К примеру, топ-функционер ХДС Андреас Реддер назвал награждение Меркель Федеральным крестом через полтора года после завершения ее канцлерства "ошибкой", назвав ее позицию в отношении России одной из худших внешнеполитических ошибок ФРГ.

Многолетний министр финансов в правительствах Меркель Вольфганг Шойбле также высказал предостережение, что пока еще рано оценивать, стоит ли причислять ее к перечню "великих" канцлеров Германии.

Ангела Меркель стала первой женщиной на посту федерального канцлера Германии, которую занимала с 2005 по 2021 год. За время пребывания на посту она считалась одним из самых влиятельных политиков Европы и мира.

Однако после полномасштабного вторжения в Украину Меркель начали резко критиковать за умиротворение России, все большую зависимость от российского газа и отказ признать свои ошибки на посту.

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