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Захисники знищили ще близько пів тисячі загарбників, 11 ББМ і 6 БПЛА ворога

Ольга Глущенко Вівторок, 18 квітня 2023, 07:44
Захисники знищили ще близько пів тисячі загарбників, 11 ББМ і 6 БПЛА ворога
Український захисник на фоні знищеної техніки окупанта. Фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу українські захисники знищили ще 470 окупантів, 11 броньованих машин і 6 БПЛА ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.04.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 183130 (+470) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3661 (+1) од,
  • бойових броньованих ‒ 7098 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2810 (+6) од,
  • РСЗВ  – 538 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 285 (+0) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2353 (+6) од,
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5676 (+4) од,
  • спеціальної техніки ‒ 330 (+2)од.

"Дані уточнюються", – додають у штабі.

Теми: війнаГенштаб
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