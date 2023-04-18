Офіційно: Держдеп США погодив продаж Туреччині обладнання для модернізації F-16

Державний департамент США повідомив Конгрес про схвалення продажу Туреччині обладнання для модернізації винищувачів F-16.

Інформацію, яку раніше повідомляли ЗМІ, підтвердило у своїй заяві Агентство зі співробітництва у сфері оборони та безпеки США, пише "Європейська правда".

"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду Туреччини оборонних товарів і послуг для підтримки модернізації поточного парку літаків F-16 і відповідного обладнання орієнтовною вартістю 259 мільйонів доларів США", – йдеться у повідомленні.

Реклама:

Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони 17 квітня видало необхідну сертифікацію і повідомило Конгрес про можливий продаж, сказано у заяві.

Основним підрядником угоди буде компанія Lockheed Martin. Модернізація допоможе привести авіапарк Туреччини до стандартів НАТО та покращить здатність країни співпрацювати з іншими союзниками

Домовленість про модернізацію F-16 погодили після того, як Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО. Крім того, з’явились ознаки послаблення напруженості між Анкарою та Афінами напередодні виборів у Туреччині наступного місяця.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо під час офіційної процедури Конгрес дасть згоду, це буде перший за багато років продаж Туреччині військових технологій.

Тим часом щодо ширшої угоди про продаж додаткових літаків F-16 зрушень поки немає. Минулого року Анкара і Вашингтон домовилися про продаж 40 нових літаків F-16 і 79 комплектів модернізації.

Анкара намагається отримати від США винищувачі F-16 після того, як Туреччину через купівлю російських С-400 виключили із програми щодо F-35 та наклали на неї санкції.

В експертних колах вважають, що це у тому числі може бути непублічним предметом торгу із США для того, аби Туреччина нарешті припинила блокувати вступ до НАТО Швеції, а раніше і Фінляндії.