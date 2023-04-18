Офіційно: Держдеп США погодив продаж Туреччині обладнання для модернізації F-16
Державний департамент США повідомив Конгрес про схвалення продажу Туреччині обладнання для модернізації винищувачів F-16.
Інформацію, яку раніше повідомляли ЗМІ, підтвердило у своїй заяві Агентство зі співробітництва у сфері оборони та безпеки США, пише "Європейська правда".
"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду Туреччини оборонних товарів і послуг для підтримки модернізації поточного парку літаків F-16 і відповідного обладнання орієнтовною вартістю 259 мільйонів доларів США", – йдеться у повідомленні.
Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони 17 квітня видало необхідну сертифікацію і повідомило Конгрес про можливий продаж, сказано у заяві.
Основним підрядником угоди буде компанія Lockheed Martin. Модернізація допоможе привести авіапарк Туреччини до стандартів НАТО та покращить здатність країни співпрацювати з іншими союзниками
Домовленість про модернізацію F-16 погодили після того, як Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО. Крім того, з’явились ознаки послаблення напруженості між Анкарою та Афінами напередодні виборів у Туреччині наступного місяця.
Якщо під час офіційної процедури Конгрес дасть згоду, це буде перший за багато років продаж Туреччині військових технологій.
Тим часом щодо ширшої угоди про продаж додаткових літаків F-16 зрушень поки немає. Минулого року Анкара і Вашингтон домовилися про продаж 40 нових літаків F-16 і 79 комплектів модернізації.
Анкара намагається отримати від США винищувачі F-16 після того, як Туреччину через купівлю російських С-400 виключили із програми щодо F-35 та наклали на неї санкції.
В експертних колах вважають, що це у тому числі може бути непублічним предметом торгу із США для того, аби Туреччина нарешті припинила блокувати вступ до НАТО Швеції, а раніше і Фінляндії.