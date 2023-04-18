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Официально: Госдеп США согласовал продажу Турции оборудования для модернизации F-16

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 08:58

Государственный департамент США уведомил Конгресс об одобрении продажи Турции оборудования для модернизации истребителей F-16.

Информацию, которую ранее сообщали СМИ, подтвердило в своем заявлении Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США, пишет "Европейская правда".

"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Турции оборонных товаров и услуг для поддержки модернизации текущего парка самолетов F-16 и соответствующего оборудования ориентировочной стоимостью 259 миллионов долларов США", – говорится в сообщении. 

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны 17 апреля выдало необходимую сертификацию и уведомило Конгресс о возможной продаже, сказано в заявлении.

Основным подрядчиком сделки будет компания Lockheed Martin. Модернизация поможет привести авиапарк Турции к стандартам НАТО и улучшит способность страны сотрудничать с другими союзниками

Договоренность о модернизации F-16 согласовали после того, как Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО. Кроме того, появились признаки ослабления напряженности между Анкарой и Афинами накануне выборов в Турции в следующем месяце.

Если во время официальной процедуры Конгресс даст согласие, это будет первая за много лет продажа Турции военных технологий. 

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Между тем по более широкому соглашению о продаже дополнительных самолетов F-16 сдвигов пока нет. В прошлом году Анкара и Вашингтон договорились о продаже 40 новых самолетов F-16 и 79 комплектов модернизации.

Анкара пытается получить от США истребители F-16 после того, как Турцию из-за покупки российских С-400 исключили из программы по F-35 и наложили на нее санкции.  

В экспертных кругах считают, что это в том числе может быть непубличным предметом торга с США для того, чтобы Турция наконец прекратила блокировать вступление в НАТО Швеции, а ранее и Финляндии.

Темы: СШАТурцияистребители
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