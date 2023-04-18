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Тайвань купить 400 американських ракет Harpoon для протистояння Китаю – Bloomberg

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 10:28

Тайвань придбає у США до 400 ракет Harpoon наземного базування для відбиття потенційного вторгнення Китаю.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

7 квітня Пентагон оголосив про контракт на 1,17 мільярда доларів США на 400 протикорабельних ракет, не називаючи покупця. 

За умовами контракту, виробництво мають завершити до березня 2029 року. Тепер агентство з’ясувало, що покупцем є Тайвань.

У Пентагоні відмовилися прямо коментувати угоду, але заявили, що Сполучені Штати надають Тайваню оборонні вироби та послуги, необхідні для підтримки достатнього потенціалу у самообороні.

У 2020 році Тайвань оголосив про плани придбати наземні протикорабельні ракети Harpoon виробництва Boeing в рамках зусиль з модернізації військ.

Ця угода відбулася на тлі високого рівня напруженості у відносинах між США і Китаєм, особливо щодо Тайваню. 

ВІДЕО ДНЯ

Китай провів військові навчання навколо Тайваню після того, як його президентка зустрілася в Каліфорнії цього місяця зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.

Теми: ТайваньКитайСША
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