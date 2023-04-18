Тайвань купить 400 американських ракет Harpoon для протистояння Китаю – Bloomberg

Тайвань придбає у США до 400 ракет Harpoon наземного базування для відбиття потенційного вторгнення Китаю.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела, пише "Європейська правда".

7 квітня Пентагон оголосив про контракт на 1,17 мільярда доларів США на 400 протикорабельних ракет, не називаючи покупця.

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За умовами контракту, виробництво мають завершити до березня 2029 року. Тепер агентство з’ясувало, що покупцем є Тайвань.

У Пентагоні відмовилися прямо коментувати угоду, але заявили, що Сполучені Штати надають Тайваню оборонні вироби та послуги, необхідні для підтримки достатнього потенціалу у самообороні.

У 2020 році Тайвань оголосив про плани придбати наземні протикорабельні ракети Harpoon виробництва Boeing в рамках зусиль з модернізації військ.

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Ця угода відбулася на тлі високого рівня напруженості у відносинах між США і Китаєм, особливо щодо Тайваню.

Китай провів військові навчання навколо Тайваню після того, як його президентка зустрілася в Каліфорнії цього місяця зі спікером Палати представників Конгресу США Кевіном Маккарті.