Тайвань купит 400 американских ракет Harpoon для противостояния Китаю – Bloomberg

Тайвань приобретет у США до 400 ракет Harpoon наземного базирования для отражения потенциального вторжения Китая.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, пишет "Европейская правда".

7 апреля Пентагон объявил о контракте на 1,17 млрд долларов США на 400 противокорабельных ракет, не называя покупателя.

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По условиям контракта, производство должны завершить до марта 2029 года. Теперь агентство выяснило, что покупателем является Тайвань.

В Пентагоне отказались прямо комментировать сделку, но заявили, что Соединенные Штаты предоставляют Тайваню оборонные изделия и услуги, необходимые для поддержания достаточного потенциала в самообороне.

В 2020 году Тайвань объявил о планах приобрести наземные противокорабельные ракеты Harpoon производства Boeing в рамках усилий по модернизации войск.

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Эта сделка состоялась на фоне высокого уровня напряженности в отношениях между США и Китаем, особенно в отношении Тайваня.

Китай провел военные учения вокруг Тайваня после того, как его президент встретилась в Калифорнии в этом месяце со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти.