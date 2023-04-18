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Висновки щодо витоку секретних документів будуть представлені через 45 днів - Пентагон

Вівторок, 18 квітня 2023, 12:29

У Пентагоні заявили, що протягом 45 днів одержать висновки щодо нещодавнього витоку секретних військових документів.

Про це журналістам сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, висновки після розслідування будуть представлені міністру оборони Ллойду Остіну.

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Також Остіну представлять рекомендації щодо покращення політики і процедур департаменту. 

Сінгх підкреслила, що міністерство серйозно ставиться до витоку документів. Остін і високопосадовці Пентагону "продовжують проводити щоденні наради для вивчення обсягу і масштабу цього витоку, а також для вжиття відповідних заходів щодо пом'якшення його наслідків".

Нагадаємо, 21-річний військовослужбовець ВПС Національної гвардії США Джек Тейшейра минулого тижня був звинувачений у витоку надсекретних даних військової розвідки і йому висунули звинувачення в незаконному копіюванні та передачі секретних матеріалів.

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Як відомо, протягом останніх тижнів у соцмережах опублікували величезну кількість документів американської розвідки. У зв'язку з цим Мін'юст США розпочав розслідування витоку, що може тривати кілька місяців.

Детально про витік секретних документів читайте у статті Військова (не)таємниця: що відомо про витік секретних документів США або дивіться нове відео "ЄвроПравди".

Теми: РосіяЗМІ
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