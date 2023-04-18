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Выводы по утечке секретных документов будут представлены через 45 дней – Пентагон

Вторник, 18 апреля 2023, 12:29

В Пентагоне заявили, что в течение 45 дней получат выводы о недавней утечке секретных военных документов.

Об этом журналистам сказала пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, выводы после расследования будут представлены министру обороны Ллойду Остину.

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Также Остину представят рекомендации по улучшению политики и процедур департамента.

Сингх подчеркнула, что министерство серьезно относится к утечке документов. Остин и высокопоставленные чиновники Пентагона "продолжают проводить ежедневные совещания для изучения объема и масштаба этой утечки, а также для принятия соответствующих мер по смягчению ее последствий".

Напомним, 21-летний военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра на прошлой неделе был обвинен в утечке сверхсекретных данных военной разведки и ему было предъявлено обвинение в незаконном копировании и передаче секретных материалов.

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Как известно, в течение последних недель в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки. В связи с этим Минюст США начал расследование утечки, которое может длиться несколько месяцев.

Подробно об утечке секретных документов читайте в статье Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США или смотрите в новом видео "ЕвроПравды".

Темы: РосcияСМИ
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