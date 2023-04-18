Масштабного затоплення Києва не буде, вода відступає – Укргідрометцентр

В Укргідрометцентрі та ДСНС наголосили, що масштабного затоплення Києва не прогнозують; станом на ранок зафіксовано зниження рівня води.

Джерело: начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков, пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 18 квітня

Пряма мова Перевозчикова: "На ранок 18 квітня ми фіксуємо стабілізацію ситуації (в Києві - ред.), навіть зниження рівня води. Ті затоплення, які фіксуються зараз – максимальний рівень, що може бути. Катастрофічного та масштабного затоплення не буде".

Деталі: Хорунжий також підтвердив, що, за даними ДСНС, масштабного затоплення не буде.

Водночас в Києві фіксується вихід води на "заплави" та прирічкові території, зокрема є затоплення островів Муромець та Труханів, а також окремих місць у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах області.

Перевозчиков зазначив, що станом на ранок у Волинській та Рівненській областях оголошено "жовтий" рівень небезпеки. "Помаранчевий" рівень небезпеки оголошено в Київській та Чернігівській областях, а в Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській – "червоний". На ділянках Дніпра у прикордонних з Білоруссю районах Чернігівщини також оголошено "червоний" рівень небезпеки.

Крім того, за його словами, у ДСНС є дані, що пік водопілля буде з 18 по 28 квітня, однак точну дату спрогнозувати не можна.