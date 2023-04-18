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Масштабного затопления Киева не будет, вода отступает – Укргидрометцентр

Татьяна ЛозовенкоВторник, 18 апреля 2023, 12:53
Масштабного затопления Киева не будет, вода отступает – Укргидрометцентр
Фото: Водополье в селе Иванков на Киевщине, глава ОВА Руслан Кравченко

В Укргидрометцентре и ГСЧС отметили, что масштабного затопления Киева не прогнозируют; по состоянию на утро зафиксировано снижение уровня воды.

Источник: начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков, пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 18 апреля 

Прямая речь Перевозчикова: "На утро 18 апреля мы фиксируем стабилизацию ситуации (в Киеве - ред.), даже снижение уровня воды. Те затопления, которые фиксируются сейчас - максимальный уровень, который может быть. Катастрофического и масштабного затопления не будет".

Детали: Хорунжий также подтвердил, что, по данным ГСЧС, масштабного затопления не будет.

В то же время в Киеве фиксируется выход воды на "поймы" и приречные территории, в частности есть затопление островов Муромец и Труханов, а также отдельных мест в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах области.

Перевозчиков отметил, что по состоянию на утро в Волынской и Ровенской областях объявлен "желтый" уровень опасности. "Оранжевый" уровень опасности объявлен в Киевской и Черниговской областях, а в Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской - "красный". На участке Днепра в приграничных с Беларусью районах Черниговщины также объявлен "красный" уровень опасности. 

Кроме того, по его словам, у ГСЧС есть данные, что пик половодья будет с 18 по 28 апреля, однако точную дату спрогнозировать нельзя.

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Темы: погодаводаКиевГСЧС
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