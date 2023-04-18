Громадянина Латвії оголосили у міжнародний розшук за участь у війні проти України

Латвійські правоохоронці оголосили у міжнародний розшук громадянина Латвії Александра Малишева, який брав участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Як зазначили у Службі держбезпеки Латвії (СДБ), Малишев принаймні з 2015 року перебував на окупованій Росією території Луганської області і тривалий час входив до складу нелегально створеного військового формування – так званого 14-го батальйону територіального захисту 2-го армійського корпусу "народної міліції "ЛНР". Він брав участь у бойових діях і нападах на ЗСУ, тим самим виступаючи проти територіальної цілісності України.

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СДБ влітку минулого року скерувала матеріали кримінального провадження до прокуратури Ризького окружного суду, закликаючи розпочати кримінальне переслідування підозрюваного за статтею Кримінального закону про протиправну участь у збройному конфлікті.

Наразі Малишев оголошений у міжнародний розшук. Правоохоронці закликали надавати будь-яку інформацію про його нинішню діяльність.

У прокуратурі підтвердили, що в серпні минулого року чоловіку висунули обвинувачення. З огляду на те, що його оголошено в розшук, наразі процес призупинений.

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Нагадаємо, 23 березня поліція Варшави затримала громадянина України, якого розшукував Інтерпол за участь в організованому злочинному угрупованні, що займалося нелегальним переправленням людей з України.