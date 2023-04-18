Громадянина Латвії оголосили у міжнародний розшук за участь у війні проти України

Латвійські правоохоронці оголосили у міжнародний розшук громадянина Латвії Александра Малишева, який брав участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Як зазначили у Службі держбезпеки Латвії (СДБ), Малишев принаймні з 2015 року перебував на окупованій Росією території Луганської області і тривалий час входив до складу нелегально створеного військового формування – так званого 14-го батальйону територіального захисту 2-го армійського корпусу "народної міліції "ЛНР". Він брав участь у бойових діях і нападах на ЗСУ, тим самим виступаючи проти територіальної цілісності України.

СДБ влітку минулого року скерувала матеріали кримінального провадження до прокуратури Ризького окружного суду, закликаючи розпочати кримінальне переслідування підозрюваного за статтею Кримінального закону про протиправну участь у збройному конфлікті.

Наразі Малишев оголошений у міжнародний розшук. Правоохоронці закликали надавати будь-яку інформацію про його нинішню діяльність.

У прокуратурі підтвердили, що в серпні минулого року чоловіку висунули обвинувачення. З огляду на те, що його оголошено в розшук, наразі процес призупинений.

Нагадаємо, 23 березня поліція Варшави затримала громадянина України, якого розшукував Інтерпол за участь в організованому злочинному угрупованні, що займалося нелегальним переправленням людей з України.