Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гражданина Латвии объявили в международный розыск за участие в войне против Украины

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 12:55
Гражданина Латвии объявили в международный розыск за участие в войне против Украины
Российские оккупанты. Фото Минобороны РФ

Латвийские правоохранители объявили в международный розыск гражданина Латвии Александра Малышева, который участвовал в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Как отметили в Службе госбезопасности Латвии (СГБ), Малышев по крайней мере с 2015 года находился на оккупированной Россией территории Луганской области и долгое время входил в состав нелегально созданного военного формирования – так называемого 14-го батальона территориальной защиты 2-го армейского корпуса "народной милиции "ЛНР". Он участвовал в боевых действиях и нападениях на ВСУ, тем самым выступая против территориальной целостности Украины.

СГБ летом прошлого года направила материалы уголовного производства в прокуратуру Рижского окружного суда, призывая начать уголовное преследование подозреваемого по статье Уголовного закона о противоправном участии в вооруженном конфликте.

В настоящее время Малышев объявлен в международный розыск. Правоохранители призвали предоставлять любую информацию о его нынешней деятельности.

В прокуратуре подтвердили, что в августе прошлого года мужчине предъявили обвинение. Учитывая то, что он объявлен в розыск, сейчас процесс приостановлен.

Напомним, 23 марта полиция Варшавы задержала гражданина Украины, которого разыскивал Интерпол за участие в организованной преступной группировке, занимавшейся нелегальной переправкой людей из Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛатвияУкраинавойнарозыск
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
Латвия
США и Латвия подтвердили присутствие своих военных в Украине: участия в войне не принимают
В Латвии начались суды над журналистами российских агентств, все они отрицают вину
В Латвии задержали участника группы, охраняющей советские монументы
Последние новости
19:03
обновленоПо всей Украине объявляли воздушную тревогу
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
18:11
Литва впервые отключится от энергосети РФ в тестовом режиме
18:01
Состояние владельцев luxury-брендов выросло на $93 миллиарда на фоне спроса на предметы роскоши
17:47
Кремль хочет сформировать антиукраинскую коалицию из ультралевых и ультраправых в Германии – WP
Все новости...
Реклама: