Гражданина Латвии объявили в международный розыск за участие в войне против Украины

Латвийские правоохранители объявили в международный розыск гражданина Латвии Александра Малышева, который участвовал в боевых действиях против Украины.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Как отметили в Службе госбезопасности Латвии (СГБ), Малышев по крайней мере с 2015 года находился на оккупированной Россией территории Луганской области и долгое время входил в состав нелегально созданного военного формирования – так называемого 14-го батальона территориальной защиты 2-го армейского корпуса "народной милиции "ЛНР". Он участвовал в боевых действиях и нападениях на ВСУ, тем самым выступая против территориальной целостности Украины.

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СГБ летом прошлого года направила материалы уголовного производства в прокуратуру Рижского окружного суда, призывая начать уголовное преследование подозреваемого по статье Уголовного закона о противоправном участии в вооруженном конфликте.

В настоящее время Малышев объявлен в международный розыск. Правоохранители призвали предоставлять любую информацию о его нынешней деятельности.

В прокуратуре подтвердили, что в августе прошлого года мужчине предъявили обвинение. Учитывая то, что он объявлен в розыск, сейчас процесс приостановлен.

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Напомним, 23 марта полиция Варшавы задержала гражданина Украины, которого разыскивал Интерпол за участие в организованной преступной группировке, занимавшейся нелегальной переправкой людей из Украины.