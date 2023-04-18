Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Польща почала зводити електронний бар'єр на кордоні з Росією

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 13:20

Польща розпочала будівництво електронного бар'єра на межі з Калінінградською областю Російської Федерації для кращого контролю за ситуацією на кордоні.

Про це на пресконференції у вівторок повідомив глава МВС країни Маріуш Камінський, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

"Розпочато будівництво електронного бар'єра на польсько-російському кордоні. Роботи будуть завершені восени цього року. Ми матимемо повний моніторинг того, що відбувається на кордоні з Росією", – повідомив Камінський.

Реклама:

Електронний бар'єр, тобто систему камер і датчиків руху, встановлять на 199 кілометрах кордону. Він охопить весь сухопутний кордон з Росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де межу вже кілька років охороняють електронні пристрої.

Ділянка захисного бар'єра буде розділена на дванадцять функціональних секцій. На ній встановлять близько 2 тисяч стовпів для відеоспостереження, 3 тисячі відеокамер і 700 км силових, передавальних і сигнальних кабелів.

Як запевнив Камінський, бар'єр на кордоні з Росією буде "неймовірно сучасним" – таким, як на кордоні з Білоруссю.

ВІДЕО ДНЯ

"Наш східний кордон, я переконаний, буде чудово підготовлений до будь-яких протиправних дій, які пов'язані з кризовими ситуаціями з нашими східними сусідами. Я переконаний, що це буде найкраще захищений кордон в Європейському Союзі", – сказав міністр.

На будівництво електронного бар'єра передбачили понад 373 млн злотих (понад $83 млн), у тому числі 42 мільйони злотих (понад $9 млн) – на зміцнення рельєфу на окремих ділянках кордону. 

Речниця Прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська повідомила, що будівельні роботи розпочалися в районі прикордонних застав у Безледах та Семпополі. 

Перші роботи на прикордонній смузі дороги полягають у заливанні фундаменту стовпів для камер спостереження та прокладанні силових і передавальних кабелів.

Електронне загородження на кордоні з Росією будують на підставі Закону про будівництво об’єктів охорони державного кордону. Цей закон набув чинності 4 листопада 2021 року. Його ухвалили у зв’язку з міграційним тиском на польсько-білоруському кордоні.

З початку листопада минулого року на польсько-російському кордоні армія Польщі встановила тимчасовий бар'єр з колючого дроту. 

В лютому Польща почала облаштовувати протитанкові загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Теми: ПольщаРосіякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Польща
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
Останні новини
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський
Усі новини...
Реклама: