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Польша начала устанавливать электронный барьер на границе с Россией

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 13:20

Польша начала строительство электронного барьера на границе с Калининградской областью Российской Федерации для лучшего контроля за ситуацией на границе.

Об этом на пресс-конференции во вторник сообщил глава МВД страны Мариуш Каминьский, пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

"Начато строительство электронного барьера на польско-российской границе. Работы будут завершены осенью этого года. У нас будет полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией", – сообщил министр.

Электронный барьер, то есть систему камер и датчиков движения, установят на 199 километрах границы. Он охватит всю сухопутную границу с Россией, за исключением участка Вислинской косы, где границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.

Участок защитного барьера будет разделен на двенадцать функциональных секций. На нем установят около 2 тысяч столбов для видеонаблюдения, 3 тысячи видеокамер и 700 км силовых, передающих и сигнальных кабелей.

Как заверил Каминьский, барьер на границе с Россией будет "невероятно современным" – таким, как на границе с Беларусью.

"Наша восточная граница, я убежден, будет прекрасно подготовлена к любым противоправным действиям, которые связаны с кризисными ситуациями с нашими восточными соседями. Я убежден, что это будет лучше всего защищенная граница в Европейском Союзе", – сказал министр.

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На строительство электронного барьера предусмотрели более 373 млн злотых (более $83 млн), в том числе 42 миллиона злотых (более $9 млн) – на укрепление рельефа на отдельных участках границы.

Пресс-секретарь Пограничной службы лейтенант Анна Михальска сообщила, что строительные работы начались в районе пограничных застав в Безледах и в Семпополе.

Первые работы на пограничной полосе дороги заключаются в заливке фундамента столбов для камер наблюдения и прокладке силовых и передаточных кабелей.

Электронное заграждение на границе с Россией строят на основании закона о строительстве объектов охраны государственной границы. Этот закон вступил в силу 4 ноября 2021 года. Его приняли в связи с миграционным давлением на польско-белорусской границе.

С начала ноября прошлого года на польско-российской границе армия Польши установила временный барьер из колючей проволоки.

В феврале Польша начала обустраивать противотанковые заграждения на границе с Калининградской областью России.

Темы: ПольшаРосcияграница
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