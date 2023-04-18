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Провідник УЗ перевозив ухилянтів за кордон у вентиляції вагона

Альона Мазуренко Вівторок, 18 квітня 2023, 13:22
Провідник УЗ перевозив ухилянтів за кордон у вентиляції вагона

Співробітники СБУ викрили провідника "Укрзалізниці", який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Під час проведення комплексних заходів затримано провідника потяга Запоріжжя – Перемишль, який налагодив новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу.

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Щоб приховано вивозити своїх клієнтів за межі України, посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника.

У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю.

За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у "згорнутому" стані".

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Деталі: Вартість такої "послуги" провідника сягала 2,5 тис. дол.

Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга.

 

Контррозвідники СБУ затримали залізничника на пункті пропуску "Мостиська-2" на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Теми: УкрзалізницякордонСБУ
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