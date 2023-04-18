Провідник УЗ перевозив ухилянтів за кордон у вентиляції вагона
Співробітники СБУ викрили провідника "Укрзалізниці", який перевозив ухилянтів за кордон у вентиляційній системі пасажирського вагона.
Джерело: СБУ
Дослівно: "Під час проведення комплексних заходів затримано провідника потяга Запоріжжя – Перемишль, який налагодив новий канал втечі ухилянтів до країн Євросоюзу.
Щоб приховано вивозити своїх клієнтів за межі України, посадовець обладнав спеціальну схованку у вентиляційній системі купе провідника.
У цій замкненій технологічній порожнині ухилянти мали ховатись під час проходження прикордонного паспортного контролю.
За один рейс у схованці могла поміститись одна людина у "згорнутому" стані".
Деталі: Вартість такої "послуги" провідника сягала 2,5 тис. дол.
Сума залежала від терміновості втечі і розкладу руху потяга.
Контррозвідники СБУ затримали залізничника на пункті пропуску "Мостиська-2" на спробі незаконного вивезення військовозобов’язаного за кордон.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон).
Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.