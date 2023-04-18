Проводник УЗ перевозил уклонистов за границу в вентиляции вагона

Сотрудники СБУ разоблачили проводника "Укрзализныци", который перевозил уклонистов за границу в вентиляционной системе пассажирского вагона.

Источник: СБУ

Дословно: "Во время проведения комплексных мероприятий задержан проводник поезда Запорожье - Перемышль, который наладил новый канал побега уклонистов в страны Евросоюза.

Чтобы скрыто вывозить своих клиентов за пределы Украины, чиновник оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника.

В этой замкнутой технологической полости уклонисты должны были прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля.

За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии".

Детали: Стоимость такой "услуги" проводника достигала 2,5 тыс. долл.

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Сумма зависела от срочности побега и расписания движения поезда.

Контрразведчики СБУ задержали железнодорожника на пункте пропуска "Мостиска-2" на попытке незаконного вывоза военнообязанного за границу.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Ведется следствие для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.