Проводник УЗ перевозил уклонистов за границу в вентиляции вагона
Сотрудники СБУ разоблачили проводника "Укрзализныци", который перевозил уклонистов за границу в вентиляционной системе пассажирского вагона.
Источник: СБУ
Дословно: "Во время проведения комплексных мероприятий задержан проводник поезда Запорожье - Перемышль, который наладил новый канал побега уклонистов в страны Евросоюза.
Чтобы скрыто вывозить своих клиентов за пределы Украины, чиновник оборудовал специальный тайник в вентиляционной системе купе проводника.
В этой замкнутой технологической полости уклонисты должны были прятаться во время прохождения пограничного паспортного контроля.
За один рейс в тайнике мог поместиться один человек в "свернутом" состоянии".
Детали: Стоимость такой "услуги" проводника достигала 2,5 тыс. долл.
Сумма зависела от срочности побега и расписания движения поезда.
Контрразведчики СБУ задержали железнодорожника на пункте пропуска "Мостиска-2" на попытке незаконного вывоза военнообязанного за границу.
Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу).
Ведется следствие для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.