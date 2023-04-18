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Європарламент підтримав безвіз з Косовом з 1 січня 2024 року

Вівторок, 18 квітня 2023, 13:54

Європарламент затвердив візову лібералізацію з Косовом з 1 січня наступного року.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Європарламенту.

Громадянам Косова буде дозволено подорожувати до ЄС – а громадянам ЄС до Косова – без оформлення віз терміном до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду. Після того, як закон набуде чинності, весь регіон Західних Балкан матиме режим подорожей, подібний до Шенгенської зони.

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"Після багатьох років очікування Косово стало останньою країною в регіоні Західних Балкан, яка приєдналася до нашого безвізового режиму. Це, нарешті, дає можливість жителям Косова легко подорожувати, відвідувати родичів і вести бізнес в ЄС. Але більше того: ця віха також є важливим фундаментом для майбутньої і все більш тісної співпраці між ЄС і Косовом", – сказав доповідач Європарламенту Тейс Ройтен.

У середу, 19 квітня, відповідний акт буде підписаний у Страсбурзі президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою та Швецією, яка головує в Раді ЄС.

Косово є потенційним кандидатом на вступ до ЄС і в односторонньому порядку проголосило свою незалежність у лютому 2008 року. Наразі його незалежність не визнають п'ять країн-членів ЄС (Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія). Слід зазначити, що саме через опозицію Іспанії, яка головуватиме у Раді ЄС в другому півріччі 2023 року, безвіз з Косовом не почне діяти раніше. Мадрид не хотів, щоб ця подія сталася під час головування Іспанії.

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Європейський парламент підтримував лібералізацію візового режиму з Косовом з 2016 року, після того, як Єврокомісія заявила, що Косово відповідає критеріям дорожньої карти щодо лібералізації візового режиму. Наразі Косово є єдиною частиною регіону Західних Балкан, яка не має безвізового режиму для короткострокових поїздок з країнами Шенгенської зони.

Нагадаємо, Рада ЄС ухвалила рішення, що передбачає право для власників косовських паспортів на безвізові поїздки до Євросоюзу 9 березня. 

Теми: ЄвропарламентКосово
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