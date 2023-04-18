Европарламент поддержал безвиз с Косовом с 1 января 2024 года

Европарламент утвердил визовую либерализацию с Косовом с 1 января следующего года.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Европарламента.

Гражданам Косова будет разрешено путешествовать в ЕС – а гражданам ЕС в Косово – без оформления виз сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. После того как закон вступит в силу, весь регион Западных Балкан будет иметь режим путешествий, подобный Шенгенской зоне.

"После многих лет ожидания Косово стало последней страной в регионе Западных Балкан, которая присоединилась к нашему безвизовому режиму. Это, наконец, дает возможность жителям Косова легко путешествовать, посещать родственников и вести бизнес в ЕС. Но более того, эта веха также является важным фундаментом для будущего и все более тесного сотрудничества между ЕС и Косовом", – сказал докладчик Европарламента Тейс Ройтен.

В среду, 19 апреля, соответствующий акт будет подписан в Страсбурге президентом Европейского парламента Робертой Метсолой и Швецией, председательствующей в Совете ЕС.

Косово является потенциальным кандидатом на вступление в ЕС и в одностороннем порядке провозгласило свою независимость в феврале 2008 года. Сейчас его независимость не признают пять стран-членов ЕС (Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания). Следует отметить, что именно из-за оппозиции Испании, которая будет председательствовать в Совете ЕС во втором полугодии 2023 года, безвиз с Косовом не начнет действовать раньше. Мадрид не хотел, чтобы это событие произошло во время председательства Испании.

Европейский парламент поддерживал либерализацию визового режима с Косовом с 2016 года, после того как Еврокомиссия заявила, что Косово соответствует критериям дорожной карты по либерализации визового режима. Сейчас Косово остается единственной частью региона Западных Балкан, которая не имеет безвизового режима для краткосрочных поездок со странами Шенгенской зоны.

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Напомним, Совет ЕС принял решение, предусматривающее право для владельцев косовских паспортов на безвизовые поездки в Евросоюз 9 марта.