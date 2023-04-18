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Керівна партія Румунії просить уряд призупинити імпорт зерна з України

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 14:18

Керівна в Румунії Соціал-демократична партія заявила, що звернеться до уряду з проханням ухвалити надзвичайний указ про тимчасову заборону на імпорт українського зерна.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

"СДП вимагатиме в керівній коаліції прийняття політичного рішення, яке зобов'язує уряд Румунії терміново видати нормативний акт про тимчасове призупинення імпорту агропродовольчої продукції з України, як це сталося в інших державах, що мають спільний кордон з цією країною", – йдеться у заяві партії у вівторок.

На думку соціал-демократів, такий захід необхідний для захисту румунських фермерів "в умовах, коли компенсації, отримані від Єврокомісії, не можуть покрити загальну вартість завданих їм збитків".

Соціал-демократи виступають за те, щоб держави Східної Європи, які вважають себе постраждалими від експорту з України, провели спільні переговори з представниками Єврокомісії та української сторони.

"Водночас СДП вважає, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну шляхом полегшення транзиту агропродовольчої продукції з цієї країни до інших держав Європейського Союзу або до торговельних шляхів з Чорного моря", – заявили в партії.

У вівторок польські ЗМІ повідомили, що вартість другого пакета підтримки Європейської комісії для фермерів з п'яти країн, які постраждали від напливу імпорту української сільськогосподарської продукції, складе 100 млн євро.

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Комісія іде на цей крок після рішення Польщі, Угорщини та Словаччини заборонити імпорт сільськогосподарських товарів з України. Над аналогічним рішенням розмірковує Болгарія.

Про те, як експорт українського зерна спричинив напругу у відносинах України і Польщі, "ЄвроПравда" розповідала у статті "Небезпечне зерно". 

Також читайте: Уроки зернової кризи: як Україна має реагувати на протести фермерів з ЄС.

Теми: РумуніязерноУкраїнаімпорт
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