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Правящая партия Румынии просит правительство приостановить импорт зерна из Украины

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 14:18

Правящая в Румынии Социал-демократическая партия заявила, что обратится к правительству с просьбой принять чрезвычайный указ о временном запрете на импорт украинского зерна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

"СДП потребует у правящей коалиции принятия политического решения, которое обязывает правительство Румынии срочно выдать нормативный акт о временном приостановлении импорта агропродовольственной продукции из Украины, как это произошло в других государствах, имеющих общую границу с этой страной", – говорится в заявлении партии во вторник.

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По мнению социал-демократов, такая мера необходима для защиты румынских фермеров "в условиях, когда компенсации, полученные от Еврокомиссии, не могут покрыть общую стоимость нанесенного им ущерба".

Социал-демократы выступают за то, чтобы государства Восточной Европы, которые считают себя пострадавшими от экспорта из Украины, провели совместные переговоры с представителями Еврокомиссии и украинской стороны.

"В то же время СДП считает, что Румыния должна продолжать поддерживать Украину путем облегчения транзита агропродовольственной продукции из этой страны в другие государства Европейского Союза или к торговым путям из Черного моря", – заявили в партии.

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Во вторник польские СМИ сообщили, что стоимость второго пакета поддержки Европейской комиссии для фермеров из пяти стран, пострадавших от наплыва импорта украинской сельскохозяйственной продукции, составит 100 млн евро.

Комиссия идет на этот шаг после решения Польши, Венгрии и Словакии запретить импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Над аналогичным решением размышляет Болгария.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно". 

Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.

Темы: РумыниязерноУкраинаимпорт
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