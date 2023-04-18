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Правящая партия Румынии просит правительство приостановить импорт зерна из Украины

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 14:18

Правящая в Румынии Социал-демократическая партия заявила, что обратится к правительству с просьбой принять чрезвычайный указ о временном запрете на импорт украинского зерна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

"СДП потребует у правящей коалиции принятия политического решения, которое обязывает правительство Румынии срочно выдать нормативный акт о временном приостановлении импорта агропродовольственной продукции из Украины, как это произошло в других государствах, имеющих общую границу с этой страной", – говорится в заявлении партии во вторник.

По мнению социал-демократов, такая мера необходима для защиты румынских фермеров "в условиях, когда компенсации, полученные от Еврокомиссии, не могут покрыть общую стоимость нанесенного им ущерба".

Социал-демократы выступают за то, чтобы государства Восточной Европы, которые считают себя пострадавшими от экспорта из Украины, провели совместные переговоры с представителями Еврокомиссии и украинской стороны.

"В то же время СДП считает, что Румыния должна продолжать поддерживать Украину путем облегчения транзита агропродовольственной продукции из этой страны в другие государства Европейского Союза или к торговым путям из Черного моря", – заявили в партии.

Во вторник польские СМИ сообщили, что стоимость второго пакета поддержки Европейской комиссии для фермеров из пяти стран, пострадавших от наплыва импорта украинской сельскохозяйственной продукции, составит 100 млн евро.

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Комиссия идет на этот шаг после решения Польши, Венгрии и Словакии запретить импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Над аналогичным решением размышляет Болгария.

О том, как экспорт украинского зерна вызвал напряжение в отношениях Украины и Польши, "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Опасное зерно". 

Также читайте: Уроки зернового кризиса: как Украина должна реагировать на протесты фермеров из ЕС.

Темы: РумыниязерноУкраинаимпорт
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