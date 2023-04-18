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Боррель закликав Китай зупинити Путіна, щоб нормалізувати відносини з ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 14:52
Боррель закликав Китай зупинити Путіна, щоб нормалізувати відносини з ЄС
Жозеп Боррель. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Європейський Союз не зможе розвивати нормальні відносини з Китаєм, якщо Пекін не використає свій вплив на Росію, аби переконати її вивести війська з України та закінчити війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на слуханнях в Європарламенті щодо стратегії відносин між ЄС і Китаєм.

"Наші відносини з Китаєм не можуть розвиватися нормально, якщо Китай не використає свій вплив на Росію, щоб змусити її вивести війська з України та припинити війну", – сказав Боррель.

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Боррель наголосив, що "будь-який нейтралітет, який не робить різниці між агресором і атакованим, означає стати на бік агресора".

"Ми багато говорили про це і продовжуватимемо говорити. З геополітичної точки зору ми маємо уникнути нової холодної війни між Заходом і Далеким Сходом, на кшталт тієї, що відбувалася раніше зі Сходом", – сказав він.

Водночас Боррель визнав існування "какофонії" в європейській позиції та припустив "збої в координації" між інституціями та державами-членами.

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"Мета спільної політики полягає саме в тому, щоб згладити ці розбіжності та запропонувати спільний знаменник. У таких складних відносинах, як ті, що ми маємо з Китаєм, неминуче існують різні точки зору, оскільки інтереси держав-членів відрізняються, але якщо ми хочемо побудувати узгоджену стратегію ЄС щодо Китаю, необхідно, щоб кожен діяв відповідно до договорів, виконуючи свої ролі та обов'язки", – заявив він.

Як відомо, минулого тижня Боррель відклав візит до Китаю через позитивний тест на коронавірус.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.

Теми: ЄСКитайПутін
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