Боррель закликав Китай зупинити Путіна, щоб нормалізувати відносини з ЄС

Європейський Союз не зможе розвивати нормальні відносини з Китаєм, якщо Пекін не використає свій вплив на Росію, аби переконати її вивести війська з України та закінчити війну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на слуханнях в Європарламенті щодо стратегії відносин між ЄС і Китаєм.

"Наші відносини з Китаєм не можуть розвиватися нормально, якщо Китай не використає свій вплив на Росію, щоб змусити її вивести війська з України та припинити війну", – сказав Боррель.

Боррель наголосив, що "будь-який нейтралітет, який не робить різниці між агресором і атакованим, означає стати на бік агресора".

"Ми багато говорили про це і продовжуватимемо говорити. З геополітичної точки зору ми маємо уникнути нової холодної війни між Заходом і Далеким Сходом, на кшталт тієї, що відбувалася раніше зі Сходом", – сказав він.

Водночас Боррель визнав існування "какофонії" в європейській позиції та припустив "збої в координації" між інституціями та державами-членами.

"Мета спільної політики полягає саме в тому, щоб згладити ці розбіжності та запропонувати спільний знаменник. У таких складних відносинах, як ті, що ми маємо з Китаєм, неминуче існують різні точки зору, оскільки інтереси держав-членів відрізняються, але якщо ми хочемо побудувати узгоджену стратегію ЄС щодо Китаю, необхідно, щоб кожен діяв відповідно до договорів, виконуючи свої ролі та обов'язки", – заявив він.

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Як відомо, минулого тижня Боррель відклав візит до Китаю через позитивний тест на коронавірус.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що країна не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.