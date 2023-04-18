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Боррель призвал Китай остановить Путина, чтобы нормализовать отношения с ЕС

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 14:52
Боррель призвал Китай остановить Путина, чтобы нормализовать отношения с ЕС
Жозеп Боррель. Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Европейский Союз не сможет развивать нормальные отношения с Китаем, если Пекин не использует свое влияние на Россию, чтобы убедить ее вывести войска из Украины и закончить войну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на слушаниях в Европарламенте по стратегии отношений между ЕС и Китаем.

"Наши отношения с Китаем не могут развиваться нормально, если Китай не использует свое влияние на Россию, чтобы заставить ее вывести войска из Украины и прекратить войну", – сказал Боррель.

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Боррель подчеркнул, что принять "любой нейтралитет, который не делает разницы между агрессором и атакованным, означает встать на сторону агрессора".

"Мы много говорили об этом и будем продолжать говорить. С геополитической точки зрения мы должны избежать новой холодной войны между Западом и Дальним Востоком, вроде той, что происходила ранее с Востоком", – сказал он.

В то же время Боррель признал существование "какофонии" в европейской позиции и допустил "сбои в координации" между институтами и государствами-членами.

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"Цель общей политики заключается именно в том, чтобы сгладить эти разногласия и предложить общий знаменатель. В таких сложных отношениях, как те, что мы имеем с Китаем, неизбежно существуют разные точки зрения, поскольку интересы государств-членов отличаются, но если мы хотим построить согласованную стратегию ЕС в отношении Китая, необходимо, чтобы каждый действовал в соответствии с договорами, выполняя свои роли и обязанности", – заявил он.

Как известно, на прошлой неделе Боррель отложил визит в Китай из-за положительного теста на коронавирус.

Напомним, министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна не будет продавать оружие сторонам, вовлеченным в войну в Украине, и будет регулировать экспорт товаров двойного гражданского и военного назначения.

Темы: ЕСКитайПутин
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