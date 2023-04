"Українська правда" запустила оновлений мерч на честь свого 23-річчя

Оновленого Дон Кіхота намалював відомий український художник Сергій Майдуков

На честь 23-го дня народження УП, ми запускаємо оновлений мерч. Цього разу Дон Кіхота, який є символом УП з часів заснування редакції намалював відомий український художник Сергій Майдуков.

Дон Кіхот є нашим уособленням віри у справедливість та відстоювання правди. У оновленому лого митець зобразив також український тризуб – символ нашої суверенної держави, за яку ми продовжуємо боротьбу.

Футболки розроблені в колаборації з відомим українським брендом Syndicate.

Як придбати мерч?

Для того, щоб отримати футболку або кепку з мерчем УП вам потрібно зробити річну підписку на Клуб УП.

За щорічну підписку на Клуб УП від 1000 грн ви отримаєте кепку на вибір (сіру, білу або чорну).

Кепки з оновленим Дон Кіхотом (на вибір: сіра, біла, чорна)

За щорічну підписку на Клуб УП від 2000 грн ви отримаєте білу футболку з Дон Кіхотом.

Футболка з Дон Кіхотом

Важливо! Для дійсних учасників Клубу УП вартість футболки – 1000 грн, вартість кепки – 600 грн.

Якщо ви вже є учасником Клубу УП, щоб купити футболку або кепку, звертайтеся на пошту: olha.hutsol@pravda.ua

Також, щоб привітати "Українську правду" з днем народження, доєднуйтеся до нашого мистецького благодійного аукціону. Всі кошти з продажу робіт будуть витрачені на купівлю DJI Mavic 3T для легендарної 93-ої бригади "Холодний Яр".

Автор лого Сергій Майдуков відомий своїми роботами не тільки в Україні, а й за кордоном. Він малював для таких видань як The Guardian, The Financial Times, The New Yorker, The Wall Street Journal. А також серед його клієнтів є такі корпорації як Google, Adobe, Британська королівська академія танцю, Київський центральний універмаг та інші.