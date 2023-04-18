Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Українська правда" запустила оновлений мерч на честь свого 23-річчя

"Українська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 16:07
Українська правда запустила оновлений мерч на честь свого 23-річчя

Оновленого Дон Кіхота намалював відомий український художник Сергій Майдуков

На честь 23-го дня народження УП, ми запускаємо оновлений мерч. Цього разу Дон Кіхота, який є символом УП з часів заснування редакції намалював відомий український художник Сергій Майдуков. 

Дон Кіхот є нашим уособленням віри у справедливість та відстоювання правди. У оновленому лого митець зобразив також український тризуб – символ нашої суверенної держави, за яку ми продовжуємо боротьбу. 

Футболки розроблені в колаборації з відомим українським брендом Syndicate

Як придбати мерч?

Для того, щоб отримати футболку або кепку з мерчем УП вам потрібно зробити річну підписку на Клуб УП

За щорічну підписку на Клуб УП від 1000 грн ви отримаєте кепку на вибір (сіру, білу або чорну).

 
Кепки з оновленим Дон Кіхотом (на вибір: сіра, біла, чорна)
 
Кепки з оновленим Дон Кіхотом (на вибір: сіра, біла, чорна)
 
Кепки з оновленим Дон Кіхотом (на вибір: сіра, біла, чорна)
 
Кепки з оновленим Дон Кіхотом (на вибір: сіра, біла, чорна)

За щорічну підписку на Клуб УП від 2000 грн ви отримаєте білу футболку з Дон Кіхотом. 

 
Футболка з Дон Кіхотом
 
Футболка з Дон Кіхотом
 
Футболка з Дон Кіхотом

Важливо! Для дійсних учасників Клубу УП вартість футболки – 1000 грн, вартість кепки – 600 грн. 

Якщо ви вже є учасником Клубу УП, щоб купити футболку або кепку, звертайтеся на пошту: olha.hutsol@pravda.ua

Також, щоб привітати "Українську правду" з днем народження, доєднуйтеся до нашого мистецького благодійного аукціону. Всі кошти з продажу робіт будуть витрачені на купівлю DJI Mavic 3T для легендарної 93-ої бригади "Холодний Яр". 

Автор лого Сергій Майдуков відомий своїми роботами не тільки в Україні, а й за кордоном. Він малював для таких видань як The Guardian, The Financial Times, The New Yorker, The Wall Street Journal. А також серед його клієнтів є такі корпорації як Google, Adobe, Британська королівська академія танцю, Київський центральний універмаг та інші. 

Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
Останні новини
18:51
Остін підтвердив: Abrams скоро вирушать у Німеччину для навчання українців
18:49
Чехія повинна просувати початок переговорів про вступ України до ЄС вже цього року - президент
18:48
фото, відеоНаштампували довідок на 300 тисяч доларів: викрито злочинну групу лікарів
18:47
На прохання Мінкульту YouTube видалив відео  "Вагнера"
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
Усі новини...