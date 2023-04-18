"Українська правда" запустила оновлений мерч на честь свого 23-річчя
Оновленого Дон Кіхота намалював відомий український художник Сергій Майдуков
На честь 23-го дня народження УП, ми запускаємо оновлений мерч. Цього разу Дон Кіхота, який є символом УП з часів заснування редакції намалював відомий український художник Сергій Майдуков.
Дон Кіхот є нашим уособленням віри у справедливість та відстоювання правди. У оновленому лого митець зобразив також український тризуб – символ нашої суверенної держави, за яку ми продовжуємо боротьбу.
Футболки розроблені в колаборації з відомим українським брендом Syndicate.
Як придбати мерч?
Для того, щоб отримати футболку або кепку з мерчем УП вам потрібно зробити річну підписку на Клуб УП.
За щорічну підписку на Клуб УП від 1000 грн ви отримаєте кепку на вибір (сіру, білу або чорну).
За щорічну підписку на Клуб УП від 2000 грн ви отримаєте білу футболку з Дон Кіхотом.
Важливо! Для дійсних учасників Клубу УП вартість футболки – 1000 грн, вартість кепки – 600 грн.
Якщо ви вже є учасником Клубу УП, щоб купити футболку або кепку, звертайтеся на пошту: olha.hutsol@pravda.ua
Також, щоб привітати "Українську правду" з днем народження, доєднуйтеся до нашого мистецького благодійного аукціону. Всі кошти з продажу робіт будуть витрачені на купівлю DJI Mavic 3T для легендарної 93-ої бригади "Холодний Яр".
Автор лого Сергій Майдуков відомий своїми роботами не тільки в Україні, а й за кордоном. Він малював для таких видань як The Guardian, The Financial Times, The New Yorker, The Wall Street Journal. А також серед його клієнтів є такі корпорації як Google, Adobe, Британська королівська академія танцю, Київський центральний універмаг та інші.