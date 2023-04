Обновленного Дон Кихота нарисовал известный украинский художник Сергей Майдуков

В честь 23-го дня рождения УП, мы запускаем обновленный мерч. На этот раз Дон Кихота, который является символом УП со времен основания редакции нарисовал известный украинский художник Сергей Майдуков.

Дон Кихот является нашим олицетворением веры в справедливость и отстаивание правды. В обновленном лого художник изобразил также украинский трезубец – символ нашего суверенного государства, за которое мы продолжаем борьбу.

Футболки разработаны в коллаборации с известным украинским брендом Syndicate.

Как приобрести мерч?

Для того чтобы получить футболку или кепку с мерчем УП вам нужно сделать годовую подписку на Клуб УП.

За ежегодную подписку на Клуб УП от 1000 грн вы получите кепку на выбор (серую, белую или черную).

Кепки с обновленным Дон Кихотом (на выбор: серая, белая, черная)

За ежегодную подписку на Клуб УП от 2000 грн вы получите белую футболку с Дон Кихотом.

Футболка с Дон Кихотом

Важно! Для действующих участников Клуба УП стоимость футболки – 1000 грн, стоимость кепки – 600 грн.

Если вы уже являетесь участником Клуба УП, чтобы купить футболку или кепку, обращайтесь на почту: olha.hutsol@pravda.ua

Также, чтобы поздравить "Украинскую правду" с днем рождения, присоединяйтесь к нашему благотворительному аукциону. Все средства с продажи художественных работ будут потрачены на покупку DJI Mavic 3T для легендарной 93-й бригады "Холодный Яр".

Автор лого Сергей Майдуков известен своими работами не только в Украине, но и за рубежом. Он рисовал для таких изданий как The Guardian, The Financial Times, The New Yorker, The Wall Street Journal. А также среди его клиентов есть такие корпорации как Google, Adobe, Британская королевская академия танца, Киевский центральный универмаг и другие.