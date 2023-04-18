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"Украинская правда" запустила обновленный мерч в честь своего 23-летия (укр)

"Украинская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 16:07
Украинская правда запустила обновленный мерч в честь своего 23-летия (укр)

Оновленого Дон Кіхота, який є символом УП з часів заснування редакції, намалював відомий український художник Сергій Майдуков. 

Дон Кіхот є нашим уособленням віри у справедливість та відстоювання правди. У оновленому лого митець зобразив також український тризуб – символ нашої суверенної держави, за яку ми продовжуємо боротьбу. 

Футболки розроблені в колаборації з відомим українським брендом Syndicate

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Як придбати мерч?

Для того, щоб отримати футболку або кепку з мерчем УП вам потрібно зробити річну підписку на Клуб УП

За щорічну підписку на Клуб УП від 1000 грн ви отримаєте кепку на вибір (сіру, білу або чорну).

ВИДЕО ДНЯ
 
Соня Лукашова, журналістка УП
 
Аліна Полякова, керівниця англомовної версії "Української правди"
 
Дмитро Дєнков, керівник "Економічної правди"
 
Євген Руденко, працівник відеовідділу "Української правди"

За щорічну підписку на Клуб УП від 2000 грн ви отримаєте білу футболку з Дон Кіхотом. 

 
Головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва разом з керівником департаменту журналістських розслідувань "Української правди" Михайлом Ткачем та виконавчим директором Андрієм Боборикіним
 
Керівник департаменту журналістських розслідувань "Української правди" Михайло Ткач
 
Севгіль Мусаєва, головний редактор "Української правди"

Важливо! Для дійсних учасників Клубу УП вартість футболки – 1000 грн, вартість кепки – 600 грн. 

Якщо ви вже є учасником Клубу УП, щоб купити футболку або кепку, звертайтеся на пошту: olha.hutsol@pravda.ua

Автор лого Сергій Майдуков відомий своїми роботами не тільки в Україні, а й за кордоном. Він малював для таких видань як The Guardian, The Financial Times, The New Yorker, The Wall Street Journal. А також серед його клієнтів є такі корпорації як Google, Adobe, Британська королівська академія танцю, Київський центральний універмаг та інші. 

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