Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ показали масове поховання "вагнерівців" під Іркутськом

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 18 квітня 2023, 17:01
ЗМІ показали масове поховання вагнерівців під Іркутськом
Фото: скрін з відео

Журналісти показали два місця поховання окупантів під російським Іркутськом, у тому числі "вагнерівців".

Джерело: російське видання "Люди Байкалу"

Деталі: Обидва місця розташовані на Олександрівському кладовищі. Видання стверджує, що про одне з них не було відомо раніше. Перше – "Алея героїв" із 13 могил біля центрального входу, друге – 53 могили найманців ПВК "Вагнер" у дальньому кутку кладовища.

Видання повідомляє, що в першому місці поховані 13 осіб, щонайменше десять із них жили в Іркутській області. Звідки родом ще троє, журналістам з'ясувати не вдалося. Тільки шестеро з 13 осіб є в списку загиблих видання, некрологи на них були опубліковані у відкритих джерелах. Про смерть інших не повідомлялося. 

Щонайменше троє з похованих на "Алеї героїв" – добровольці, двоє мобілізованих і один контрактник. Усі вони загинули в період із грудня 2022 року по березень 2023. Наймолодший – 19-річний Дмитро Васильєв, який підписав контракт після двох місяців строкової служби і загинув 3 грудня. Найстарший – 53-річний Ігор Новосьолов, який загинув 12 грудня.

Могили розташовані в п'ять рядів. За ними готується шостий, уже викопано понад десяток порожніх могил.  

ВІДЕО ДНЯ

У другому місці – з 53 похованих "вагнерівців" лише п'ятеро є в списку журналістів. Їхні некрологи були опубліковані в соцмережах або районних газетах. 17 із похованих на "вагнерівському" кладовищі народилися або жили в Забайкаллі, 20 – в Іркутській області, 11 – у Бурятії.

Щонайменше 43 загиблих були ув'язненими, віком від 20 до 62 років. Їхні вироки є у відкритих базах судів. 17 "вагнерівців" були засуджені за вбивства, решта - за крадіжки і наркотики. Судимість десятьох журналістам не вдалося підтвердити.

Лише на деяких могилах "вагнерівців" є фотографії загиблих. Про смерть деяких із похованих родичі дізналися від журналістів.

Теми: РосіяВагнервійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
Росія
Росія викликала послів США, Британії і Канади за "втручання у внутрішні справи"
Шведський виробник горілки Absolut на тлі критики припиняє експорт до РФ
"Зернова ініціатива": інспекції суден не відбуваються другий день поспіль через дії РФ
Останні новини
18:51
Остін підтвердив: Abrams скоро вирушать у Німеччину для навчання українців
18:49
Чехія повинна просувати початок переговорів про вступ України до ЄС вже цього року - президент
18:48
фото, відеоНаштампували довідок на 300 тисяч доларів: викрито злочинну групу лікарів
18:47
На прохання Мінкульту YouTube видалив відео  "Вагнера"
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
Усі новини...
Реклама: