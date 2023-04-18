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ЗМІ показали масове поховання "вагнерівців" під Іркутськом

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 18 квітня 2023, 17:01
ЗМІ показали масове поховання вагнерівців під Іркутськом
Фото: скрін з відео

Журналісти показали два місця поховання окупантів під російським Іркутськом, у тому числі "вагнерівців".

Джерело: російське видання "Люди Байкалу"

Деталі: Обидва місця розташовані на Олександрівському кладовищі. Видання стверджує, що про одне з них не було відомо раніше. Перше – "Алея героїв" із 13 могил біля центрального входу, друге – 53 могили найманців ПВК "Вагнер" у дальньому кутку кладовища.

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Видання повідомляє, що в першому місці поховані 13 осіб, щонайменше десять із них жили в Іркутській області. Звідки родом ще троє, журналістам з'ясувати не вдалося. Тільки шестеро з 13 осіб є в списку загиблих видання, некрологи на них були опубліковані у відкритих джерелах. Про смерть інших не повідомлялося. 

Щонайменше троє з похованих на "Алеї героїв" – добровольці, двоє мобілізованих і один контрактник. Усі вони загинули в період із грудня 2022 року по березень 2023. Наймолодший – 19-річний Дмитро Васильєв, який підписав контракт після двох місяців строкової служби і загинув 3 грудня. Найстарший – 53-річний Ігор Новосьолов, який загинув 12 грудня.

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Могили розташовані в п'ять рядів. За ними готується шостий, уже викопано понад десяток порожніх могил.  

У другому місці – з 53 похованих "вагнерівців" лише п'ятеро є в списку журналістів. Їхні некрологи були опубліковані в соцмережах або районних газетах. 17 із похованих на "вагнерівському" кладовищі народилися або жили в Забайкаллі, 20 – в Іркутській області, 11 – у Бурятії.

Щонайменше 43 загиблих були ув'язненими, віком від 20 до 62 років. Їхні вироки є у відкритих базах судів. 17 "вагнерівців" були засуджені за вбивства, решта - за крадіжки і наркотики. Судимість десятьох журналістам не вдалося підтвердити.

Лише на деяких могилах "вагнерівців" є фотографії загиблих. Про смерть деяких із похованих родичі дізналися від журналістів.

Теми: РосіяВагнервійна
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