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СМИ показали массовое захоронение "вагнеровцев" под Иркутском

Татьяна ЛозовенкоВторник, 18 апреля 2023, 17:01
СМИ показали массовое захоронение вагнеровцев под Иркутском
Фото: скрин с видео

Журналисты показали два места захоронения российских оккупантов под Иркутском, в том числе "вагнеровцев".

Источник: российское издание "Люди Байкала"

Детали: Оба места находятся на Александровском кладбище. Издание утверждает, что об одном из них не было известно ранее. Первое — "Аллея героев" из 13 могил около центрального входа, второе — 53 могилы наёмников ЧВК "Вагнер" в дальнем углу кладбища.

Издание сообщает, что в первом месте похоронены 13 человек, минимум десять из них жили в Иркутской области. Откуда родом ещё трое, журналистам выяснить не удалось. Только шестеро из 13 человек есть в списке погибших издания, некрологи на них были опубликованы в открытых источниках. О смерти остальных нигде не сообщалось. 

Минимум трое из похороненных на "Аллее героев" — добровольцы, двое мобилизованных и один контрактник. Все они погибли в период с декабря 2022 года по март 2023. Самый младший — 19-летний Дмитрий Васильев, подписавший контракт после двух месяцев срочной службы и погибший 3 декабря. Самый старший — 53-летний Игорь Новосёлов, который погиб 12 декабря.

Могилы расположены в пять рядов. За ними готовится шестой, уже выкопано больше десятка пустых могил.  

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Во втором месте захоронения – из 53 похороненных "вагнеровцев" лишь пятеро есть в списке журналистов, их некрологи были опубликованы в соцсетях или районных газетах.  

17 из похороненных на "вагнеровском" кладбище родились или жили в Забайкалье, 20 — в Иркутской области, 11 — в Бурятии.

Минимум 43 погибших были заключёнными, в возрасте от 20 до 62 лет. Их приговоры есть в открытых базах судов. 17 "вагнеровцев" были осуждены за убийства, остальные — за кражи и наркотики. Судимость десятерых журналистам не удалось подтвердить.

Лишь на некоторых могилах "вагнеровцев" есть фотографии погибших. О смерти некоторых из похороненных родственники узнали от журналистов.

Темы: РосcияВагнервойна
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