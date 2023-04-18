Росія викликала послів США, Британії і Канади за "втручання у внутрішні справи"

До міністерства закордонних справ Росії викликали послів Сполучених Штатів, Британії і Канади.

Як пише "Європейська правда", про це заявляє російське інформагентство ТАСС, посилаючись на наданий їм в МЗС РФ коментар.

У міністерстві повідомили, що послів трьох західних держав викликали "через втручання у внутрішні справи Росії і діяльність, що не відповідає дипломатичному статусу".

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На сайті МЗС РФ наразі немає інформації про це. Тим часом CNN опублікували фото, як посол США Лінн Трейсі заходить у будівлю міністерства закордонних справ.

Виклик послів, вочевидь, пов’язаний із їхньою реакцією на вирок критику Кремля Владіміру Кара-Мурзі, якого засудили до 25 років колонії.

Речниця МЗС РФ назвала це "прямим втручанням у внутрішні справи".

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