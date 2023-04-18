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Росія викликала послів США, Британії і Канади за "втручання у внутрішні справи"

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 17:48

До міністерства закордонних справ Росії викликали послів Сполучених Штатів, Британії і Канади.

Як пише "Європейська правда", про це заявляє російське інформагентство ТАСС, посилаючись на наданий їм в МЗС РФ коментар.

У міністерстві повідомили, що послів трьох західних держав викликали "через втручання у внутрішні справи Росії і діяльність, що не відповідає дипломатичному статусу". 

На сайті МЗС РФ наразі немає інформації про це. Тим часом CNN опублікували фото, як посол США Лінн Трейсі заходить у будівлю міністерства закордонних справ. 

Виклик послів, вочевидь, пов’язаний із їхньою реакцією на вирок критику Кремля Владіміру Кара-Мурзі, якого засудили до 25 років колонії. 

Речниця МЗС РФ назвала це "прямим втручанням у внутрішні справи".

Як повідомлялося, у понеділок послу США вперше дозволили відвідати заарештованого американського журналіста, якого Москва звинувачує у шпигунстві. 

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Теми: РосіяСШАВелика Британія
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