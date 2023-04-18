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Россия вызвала послов США, Британии и Канады за "вмешательство во внутренние дела"

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 17:48

В министерство иностранных дел России вызвали послов Соединенных Штатов, Великобритании и Канады.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявляет российское информагентство ТАСС, ссылаясь на предоставленный им в МИД РФ комментарий.

В министерстве сообщили, что послов трех западных государств вызвали "из-за вмешательства во внутренние дела России и деятельности, не соответствующей дипломатическому статусу".

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На сайте МИД РФ пока нет информации об этом. Тем временем CNN опубликовали фото, как посол США Линн Трейси заходит в здание министерства иностранных дел.

Вызов послов, очевидно, связан с их реакцией на приговор критику Кремля Владимиру Кара-Мурзе, которого приговорили к 25 годам колонии.

Пресс-секретарь МИД РФ назвала это "прямым вмешательством во внутренние дела".

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Как сообщалось, в понедельник послу США впервые разрешили посетить арестованного американского журналиста, которого Москва обвиняет в шпионаже.

Темы: РосcияСШАВеликобритания
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