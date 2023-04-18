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На Заході кажуть, що Росія регресує в питанні техніки для війни в Україні – CNN

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 17:56

Через велику кількість знищеної техніки за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія починає розконсервовувати обладнання часів Другої світової війни, так само їй не вистачає людського ресурсу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це на брифінгу у вівторок заявили західні посадовці на умовах анонімності.

За словами посадовців, "значного збільшення кількості техніки" з боку Росії на полі бою в Україні не спостерігається: "Якщо вже на те пішло, то вони (росіяни. – Ред.) використовують техніку старого покоління".

"Вони почали з Т-80 і Т-90, перейшли до Т-72, і ми бачили, як після ремонту зняли перші Т-55 (був прийнятий на озброєння у 1948 році. – Ред.), аби залучити до бойових дій. І така ж ситуація з артилерією", – сказали співрозмовники журналістів.

"У плані техніки вони регресують", – додали вони.

Посадовці Заходу також зауважили, що Росія попри здатність мобілізувати велику кількість особового складу все ще не може забезпечити його належною підготовкою.

"Ми бачили два відносно невеликі навчальні цикли, що відбулись у Білорусі, але зі 150 тисяч людей, які, за їхніми (РФ. – Ред.) заявами, були мобілізовані, ймовірно, близько 15 тисяч пройшли хоча б якусь підготовку на рівні роти", – сказали вони, додавши, що в порівнянні зі станом на момент повномасштабного вторгнення в Україну російські сили "деградували".

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Зазначимо, що міністр оборони США Ллойд Остін ще в березні зауважував, що через завдані українськими силами втрати Росія змушена розконсервовувати танки Т-54 і Т-55.

Водночас у військовій розвідці Литви заявили, що у Росії зараз є ресурси на продовження інтенсивної війни протягом двох років. Хоча про якість ресурсів не йдеться, але й стара техніка завдає великої шкоди. 

Напередодні міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що запроваджені Вашингтоном санкції позбавляють Росію обладнання для ведення війни проти України.

Теми: РосіяУкраїна
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