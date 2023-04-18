На Западе говорят, что Россия регрессирует в вопросе техники для войны в Украине – CNN

Из-за большого количества уничтоженной техники за время полномасштабного вторжения в Украину Россия начинает расконсервировать оборудование времен Второй мировой войны, также ей не хватает человеческого ресурса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом на брифинге во вторник заявили западные чиновники на условиях анонимности.

По словам чиновников, "значительного увеличения количества техники" со стороны России на поле боя в Украине не наблюдается: "Если уж на то пошло, то они (россияне. – Ред.) используют технику старого поколения".

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"Они начали с Т-80 и Т-90, перешли к Т-72, и мы видели, как после ремонта сняли первые Т-55 (был принят на вооружение в 1948 году. – Ред.), чтобы привлечь к боевым действиям. И такая же ситуация с артиллерией", – сказали собеседники журналистов.

"В плане техники они регрессируют", – добавили они.

Чиновники Запада также отметили, что Россия, несмотря на способность мобилизовать большое количество личного состава, все еще не может обеспечить его надлежащей подготовкой.

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"Мы видели два относительно небольших учебных цикла, которые состоялись в Беларуси, но из 150 тысяч человек, которые, по их (РФ. – Ред.) заявлениям, были мобилизованы, вероятно, около 15 тысяч прошли хотя бы какую-то подготовку на уровне роты", – сказали они, добавив, что по сравнению с состоянием на момент полномасштабного вторжения в Украину российские силы "деградировали".

Отметим, что министр обороны США Ллойд Остин еще в марте отмечал, что из-за нанесенных украинскими силами потерь Россия вынуждена расконсервировать танки Т-54 и Т-55.

В то же время в военной разведке Литвы заявили, что у России сейчас есть ресурсы на продолжение интенсивной войны в течение двух лет. Хотя о качестве ресурсов речь не идет, но и старая техника наносит большой вред.

Накануне министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что введенные Вашингтоном санкции лишают Россию оборудования для ведения войны против Украины.