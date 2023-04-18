У Польщі розповіли, на яких умовах дозволили транзит сільгосппродукції з України

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус підтвердив досягнення з Україною домовленості про відновлення транзиту сільськогосподарської продукції польською територією – його призупинили разом із забороною на імпорт.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За словами Телуса, зернові вантажі з України, які проходять через Польщу, будуть супроводжуватися і контролюватися за допомогою системи SENT, тобто опломбовуватися GPS-трекерами. Це дасть можливість відстежувати їх, щоб з'ясувати, чи справді вони виїхали з Польщі.

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Польський міністр запевнив, що "жодна тонна української сільськогосподарської продукції не залишиться в Польщі". "Кожен транспорт буде супроводжуватися конвоєм через Польщу протягом певного часу", – додав він.

Варшава очікує, що таким чином до липня 2023 року надлишки зерна – близько чотирьох мільйонів тонн – будуть вивезені з Польщі, щоб звільнити місце для нового врожаю.

Своєю чергою міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда підтвердив, що пропуск сільськогосподарської продукції з України транзитом розпочнеться з опівночі п'ятниці, 21 квітня. Він наголосив, що після перетину польського кордону вантаж не зможе змінити пункт призначення, "тобто не можна буде зупинитися на будь-якому митному пункті, задекларувати товар і виставити його на ринок".

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"Ми зберігаємо заборону на ввезення товарів до Польщі, але дозволяємо проходження товарів через Польщу до чотирьох польських портів і до іншої європейської країни", – уточнив Буда, додавши, що уряд Польщі хоче закріпити це рішення на рівні ЄС.

Українська сторона раніше заявила, що на переговорах у Варшаві вдалось досягти порозуміння щодо транзиту української сільгосппродукції зерна польською територією.

Нагадаємо, наприкінці березня з ініціативи польської сторони Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія та Словаччина звернулися до ЄК зі спільним листом, вимагаючи відреагувати на проблеми через експорт українського зерна.

Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього. При цьому, Варшава спочатку заборонила не лише імпорт, а й транзит сільгосппрродукції з України.

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