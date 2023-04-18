В Польше рассказали, на каких условиях разрешили транзит сельхозпродукции из Украины

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус подтвердил достижение с Украиной договоренности о возобновлении транзита сельскохозяйственной продукции по польской территории – его приостановили вместе с запретом на импорт.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

По словам Телуса, зерновые грузы из Украины, которые проходят через Польшу, будут сопровождаться и контролироваться с помощью системы SENT, то есть будут опломбированы GPS-трекерами. Это даст возможность отслеживать их, чтобы выяснить, действительно ли они покинули Польшу.

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Польский министр заверил, что "ни одна тонна украинской сельскохозяйственной продукции не останется в Польше". "Каждый транспорт будет сопровождаться конвоем через Польшу в течение определенного времени", – добавил он.

Варшава ожидает, что таким образом к июлю 2023 года излишки зерна – около четырех миллионов тонн – будут вывезены из Польши, чтобы освободить место для нового урожая.

В свою очередь министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда подтвердил, что пропуск сельскохозяйственной продукции из Украины транзитом начнется с полуночи пятницы, 21 апреля. Он подчеркнул, что после пересечения польской границы груз не сможет изменить пункт назначения, "то есть нельзя будет остановиться на любом таможенном пункте, задекларировать товар и выставить его на рынок".

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"Мы сохраняем запрет на ввоз товаров в Польшу, но разрешаем прохождение товаров через Польшу до четырех польских портов и в другую европейскую страну", – уточнил Буда, добавив, что правительство Польши хочет закрепить это решение на уровне ЕС.

Украинская сторона ранее заявила, что на переговорах в Варшаве удалось достичь взаимопонимания относительно транзита украинской сельхозпродукции зерна по польской территории.

Напомним, в конце марта по инициативе польской стороны Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с совместным письмом, требуя отреагировать на проблемы из-за экспорта украинского зерна.

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии раздаются призывы к этому. При этом Варшава сначала запретила не только импорт, но и транзит сельхозпродукции из Украины.

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