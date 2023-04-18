Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ще одного організатора "п'яних вечірок" повернули в СІЗО і призначили більшу заставу

Валентина РоманенкоВівторок, 18 квітня 2023, 21:47
Ще одного організатора п'яних вечірок повернули в СІЗО і призначили більшу заставу
скриншот

Київський апеляційний суд арештував ще одного організатора "п’яних" вечірок та збільшив заставу до суми в 600 тисяч гривень.

Джерело: очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова Нєбитова: "Знову в кайданках: другому організатору п’яних вечірок у столиці призначили 600 тисяч застави.

Реклама:

Київський апеляційний суд збільшив заставу та взяв під варту ще одного учасника групи, що чинила сексуальне насильство над дівчатами, знімали непристойності на відео і поширювали в мережі".

Деталі: Очільник поліції зазначає, що 22-річного уродженця Івано-Франківщини доставили в СІЗО.

За даними УП, йдеться про Олега Захарова.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 17 квітня ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів "п’яних" вечірок – Ярослава Домбровського – взяли під варту та збільшили заставу до суми 536, 8 тисяч гривень.

Таким чином наразі під арештом троє організаторів зловмисних дій.

Нагадаємо: 1 лютого поліція Київщини оголосила про підозру хлопцям, які змушували дівчат виконувати непристойні дії сексуального характеру в стані алкогольного сп’яніння та глумились із жертв у соцмережах.

Наразі триває досудове розслідування.

Теми: Київська областьполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Київська область
На Київщині голова ВЛК виписувала "липові" довідки ухилянтам за 10 тисяч доларів
Ранкова ракетна атака РФ по Київщині: двоє цивільних отримали травми
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський
Усі новини...
Реклама: