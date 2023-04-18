Ще одного організатора "п'яних вечірок" повернули в СІЗО і призначили більшу заставу

Київський апеляційний суд арештував ще одного організатора "п’яних" вечірок та збільшив заставу до суми в 600 тисяч гривень.

Джерело: очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Пряма мова Нєбитова: "Знову в кайданках: другому організатору п’яних вечірок у столиці призначили 600 тисяч застави.

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Київський апеляційний суд збільшив заставу та взяв під варту ще одного учасника групи, що чинила сексуальне насильство над дівчатами, знімали непристойності на відео і поширювали в мережі".

Деталі: Очільник поліції зазначає, що 22-річного уродженця Івано-Франківщини доставили в СІЗО.

За даними УП, йдеться про Олега Захарова.

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Що передувало: 17 квітня ухвалою Київського апеляційного суду одного з організаторів "п’яних" вечірок – Ярослава Домбровського – взяли під варту та збільшили заставу до суми 536, 8 тисяч гривень.

Таким чином наразі під арештом троє організаторів зловмисних дій.

Нагадаємо: 1 лютого поліція Київщини оголосила про підозру хлопцям, які змушували дівчат виконувати непристойні дії сексуального характеру в стані алкогольного сп’яніння та глумились із жертв у соцмережах.

Наразі триває досудове розслідування.