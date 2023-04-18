Еще одного организатора "пьяных вечеринок" вернули в СИЗО и назначили больший залог

Киевский апелляционный суд арестовал еще одного организатора "пьяных" вечеринок и увеличил залог до суммы в 600 тысяч гривен.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Небытова: "Опять в наручниках: второму организатору пьяных вечеринок в столице назначили 600 тысяч залога.

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Киевский апелляционный суд увеличил залог и взял под стражу еще одного участника группы, которая совершала сексуальное насилие над девушками, снимали непристойности на видео и распространяли в сети".

Детали: Глава областной полиции отмечает, что 22-летнего уроженца Ивано-Франковской области доставили в СИЗО.

По данным УП, речь идет об Олеге Захарове.

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Что предшествовало: 17 апреля постановлением Киевского апелляционного суда одного из организаторов "пьяных" вечеринок - Ярослава Домбровского - взяли под стражу и увеличили залог до суммы 536, 8 тысяч гривен.

Таким образом сейчас под арестом трое организаторов злонамеренных действий.

Напомним: 1 февраля полиция Киевщины объявила о подозрении парням, которые заставляли девушек выполнять непристойные действия сексуального характера в состоянии алкогольного опьянения и глумились над жертвами в соцсетях.

Сейчас продолжается досудебное расследование.