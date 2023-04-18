Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще одного организатора "пьяных вечеринок" вернули в СИЗО и назначили больший залог

Валентина РоманенкоВторник, 18 апреля 2023, 21:47
Еще одного организатора пьяных вечеринок вернули в СИЗО и назначили больший залог
скриншот

Киевский апелляционный суд арестовал еще одного организатора "пьяных" вечеринок и увеличил залог до суммы в 600 тысяч гривен.

Источник: глава полиции Киевщины Андрей Небытов в Telegram, собеседник УП в правоохранительных органах

Прямая речь Небытова: "Опять в наручниках: второму организатору пьяных вечеринок в столице назначили 600 тысяч залога.

Киевский апелляционный суд увеличил залог и взял под стражу еще одного участника группы, которая совершала сексуальное насилие над девушками, снимали непристойности на видео и распространяли в сети".

Детали: Глава областной полиции отмечает, что 22-летнего уроженца Ивано-Франковской области доставили в СИЗО.

По данным УП, речь идет об Олеге Захарове.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 17 апреля постановлением Киевского апелляционного суда одного из организаторов "пьяных" вечеринок - Ярослава Домбровского - взяли под стражу и увеличили залог до суммы 536, 8 тысяч гривен.

Таким образом сейчас под арестом трое организаторов злонамеренных действий.

Напомним: 1 февраля полиция Киевщины объявила о подозрении парням, которые заставляли девушек выполнять непристойные действия сексуального характера в состоянии алкогольного опьянения и глумились над жертвами в соцсетях.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Темы: Киевская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Вице-спикер парламента Венгрии: Украине нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО

ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга

Китай заявил, что уважает суверенитет всех бывших советских государств

видеоЭто страшный вопрос – социолог оценил, что будет, если Зеленский не пойдет на второй срок

В ЕС прогнозируют разочарование Украины по поводу торможения "снарядного плана" – СМИ

Все новости...
Киевская область
Деоккупированные и частично отстроенные: что и за сколько восстановили в Ирпене, Буче и Гостомеле
Инженеры ВСУ совместно с властями навели понтонную переправу в Иванкове – Наев
Под Киевом затопило переправу до Иванкова
Последние новости
18:49
Самые горячие бои идут за Бахмут, авиация ВСУ 6 раз накрывала скопления оккупантов - Генштаб
18:45
Минобороны не поддержало законопроект о регистрации однополых партнерств
18:43
фотоЗеленский провел совещание с силовиками и военными на Житомирщине
18:33
Disney начинает вторую волну увольнений для сокращения расходов - СМИ
18:24
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
18:16
Мэр Ирпеня рассказал о судьбе граффити Бэнкси на доме, который начали сносить
18:12
Надводные беспилотники в понедельник смогли попасть в Стрелецкую бухту оккупированного Севастополя
18:11
У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ
18:04
Китай цензурировал исследования, которые проводили в начале пандемии COVID-19 – The New York Times
18:01
Польша, Чехия и Словакия выступили за гарантии безопасности для Украины еще до членства в НАТО
Все новости...
Реклама: