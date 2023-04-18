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США застерегли РФ: заборонено доступ до секретних американських технологій на ЗАЕС

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 21:56

Міністерство енергетики США у листі до російської державної корпорації "Росатом" попередило про наслідки в разі втручання у секретні ядерні технології, розміщені на нині окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

У листі від 17 березня, з яким ознайомився телеканал, голова американського Офісу політики нерозповсюдження Міністерства енергетики Андреа Феркіле повідомила гендиректору "Росатому", що ЗАЕС "містить ядерні технічні дані американського походження, які перебувають під експортним контролем уряду Сполучених Штатів".

Феркіле застерегла, що російським особам заборонено отримувати доступ до таких даних і технологій без окремої санкції міністра енергетики США, інакше це вважатиметься порушенням американського законодавства.

У Міністерстві енергетики США підтвердили CNN, що лист до "Росатому" є справжнім, але відмовились коментувати його зміст. Водночас невідомо, чи відповіла на нього російська сторона.

Запорізька АЕС із середини 2022 року окупована російськими військами, а через постійні російські обстріли, в яких Москва звинувачувала Україну, не раз відмикалась від української енергомережі. Фізично ЗАЕС обслуговує український персонал в окупації, та управляє нею "Росатом".

Про участь США в експлуатації Запорізької АЕС до повномасштабного вторгнення Росії було відомо й раніше: Управління ядерної енергетики Міністерства енергетики США у червні 2021 року повідомляло, що допомогло впровадити нові процедури технічного обслуговування на реакторі ЗАЕС.

ВІДЕО ДНЯ

У квітні Державний департамент США вперше вніс до санкційного переліку компанії, пов'язані з державною корпорацією "Росатом".

Теми: США
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