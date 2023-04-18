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США предостерегли РФ: запрещен доступ к секретным американским технологиям на ЗАЭС

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 21:56

Министерство энергетики США в письме к российской государственной корпорации "Росатом" предупредило о последствиях в случае вмешательства в секретные ядерные технологии, размещенные на ныне оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

В письме от 17 марта, с которым ознакомился телеканал, глава американского Офиса политики нераспространения Министерства энергетики Андреа Феркиле сообщила гендиректору "Росатома", что ЗАЭС "содержит ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства Соединенных Штатов".

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Феркиле предостерегла, что российским лицам запрещено получать доступ к таким данным и технологиям без отдельной санкции министра энергетики США, иначе это будет считаться нарушением американского законодательства.

В Министерстве энергетики США подтвердили CNN, что письмо к "Росатому" является настоящим, но отказались комментировать его содержание. В то же время неизвестно, ответила ли на него российская сторона.

Запорожская АЭС с середины 2022 года оккупирована российскими войсками, а из-за постоянных российских обстрелов, в которых Москва обвиняла Украину, не раз отключалась от украинской энергосети. Физически ЗАЭС обслуживает украинский персонал в оккупации, и управляет ею "Росатом".

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Об участии США в эксплуатации Запорожской АЭС до полномасштабного вторжения России было известно и раньше: Управление ядерной энергетики Министерства энергетики США в июне 2021 года сообщало, что помогло внедрить новые процедуры технического обслуживания на реакторе ЗАЭС.

В апреле Государственный департамент США впервые внес в санкционный перечень компании, связанные с государственной корпорацией "Росатом".

Темы: США
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