Зеленський приїхав на Полтавщину

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Полтавщині провів нараду щодо ситуації в регіоні, а також відвідав госпіталь.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова Зеленського: "Завершуємо цей день у Полтаві. Доволі довгий день. Та емоційний. Ранком був на Донеччині, у нашій Авдіївці. Важко бачити те, що російські терористи зробили із цим містом… І шана кожному нашому воїну, усім українцям і українкам, які вже 419 днів і 9 років стримують і поступово знищують це російське зло.

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Мав честь привітати українських солдатів та офіцерів із Великоднем, вручити нагороди. Я часто у вечірніх зверненнях дякую саме їм… За влучність і хоробрість, за знищення окупантів".

Деталі: Президент повідомив, що на Полтавщині під час наради обговорив важливі питання: безпекову та соціально-економічну ситуації в регіоні, готовність військових підрозділів до виконання завдань. Заслухав інформацію про оперативну ситуацію в регіоні.

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Зеленський також відвідав один із медичних закладів, у якому проходять лікування українські військовослужбовці на Полтавщині.

Там він поспілкувався з пораненими бійцями та вручив їм нагороди.