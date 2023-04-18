Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский приехал на Полтавщину

Станислав ПогориловВторник, 18 апреля 2023, 22:16
Зеленский приехал на Полтавщину
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Полтавщине провел совещание по ситуации в регионе, а также посетил госпиталь.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Завершаем этот день в Полтаве. Довольно длинный день. И эмоциональный. Утром был в Донецкой области, в нашей Авдеевке. Трудно видеть то, что российские террористы сделали с этим городом... И уважение каждому нашему воину, всем украинцам и украинкам, которые уже 419 дней и 9 лет сдерживают и постепенно уничтожают это российское зло.

Имел честь поздравить украинских солдат и офицеров с Пасхой, вручить награды. Я часто в вечерних обращениях благодарю именно их... За меткость и храбрость, за уничтожение оккупантов".

Детали: Президент сообщил, что на Полтавщине во время совещания обсудил важные вопросы: безопасность и социально-экономическую ситуации в регионе, готовность военных подразделений к выполнению задач. Заслушал информацию об оперативной ситуации в регионе.

Зеленский также посетил одно из медицинских учреждений, в котором проходят лечение украинские военнослужащие на Полтавщине.

ВИДЕО ДНЯ

Там он пообщался с ранеными бойцами и вручил им награды.

Темы: Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Вице-спикер парламента Венгрии: Украине нужно разрешение России, чтобы вступить в НАТО

ЕС и Украина будут признавать и выполнять судебные решения друг друга

Китай заявил, что уважает суверенитет всех бывших советских государств

видеоЭто страшный вопрос – социолог оценил, что будет, если Зеленский не пойдет на второй срок

Все новости...
Зеленский
Премьер Литвы о визите Путина на оккупированные территории: Он хочет казаться похожим на Зеленского
Зеленский побывал на передовой в Авдеевке
Зеленский: Время, когда задерживаются поставки оружия, украинские воины оплачивают жизнями
Последние новости
19:04
В Раде предлагают украинцам голосовать за распределение средств на региональное развитие в "Дії"
19:02
Песков рассказывает, что Путин единственный и не "бункерный"
18:54
Объявлены финалисты премии Drahomán Prize 2022
18:49
Самые горячие бои идут за Бахмут, авиация ВСУ 6 раз накрывала скопления оккупантов - Генштаб
18:45
Минобороны не поддержало законопроект о регистрации однополых партнерств
18:43
фотоЗеленский провел совещание с силовиками и военными на Житомирщине
18:41
В Латвии выросла поддержка обязательной военной службы – опрос
18:33
Disney начинает вторую волну увольнений для сокращения расходов - СМИ
18:24
Публичные позиции Украины и России в отношении войны за неделю – ОПОРА
18:16
Мэр Ирпеня рассказал о судьбе граффити Бэнкси на доме, который начали сносить
Все новости...
Реклама: