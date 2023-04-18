Зеленский приехал на Полтавщину

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на Полтавщине провел совещание по ситуации в регионе, а также посетил госпиталь.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Завершаем этот день в Полтаве. Довольно длинный день. И эмоциональный. Утром был в Донецкой области, в нашей Авдеевке. Трудно видеть то, что российские террористы сделали с этим городом... И уважение каждому нашему воину, всем украинцам и украинкам, которые уже 419 дней и 9 лет сдерживают и постепенно уничтожают это российское зло.

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Имел честь поздравить украинских солдат и офицеров с Пасхой, вручить награды. Я часто в вечерних обращениях благодарю именно их... За меткость и храбрость, за уничтожение оккупантов".

Детали: Президент сообщил, что на Полтавщине во время совещания обсудил важные вопросы: безопасность и социально-экономическую ситуации в регионе, готовность военных подразделений к выполнению задач. Заслушал информацию об оперативной ситуации в регионе.

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Зеленский также посетил одно из медицинских учреждений, в котором проходят лечение украинские военнослужащие на Полтавщине.

Там он пообщался с ранеными бойцами и вручил им награды.