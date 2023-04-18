Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ППО знищила 7 ворожих дронів, з них 6 "Шахедів" у небі над Запорізькою областю

Валентина РоманенкоВівторок, 18 квітня 2023, 22:22
ППО знищила 7 ворожих дронів, з них 6 Шахедів у небі над Запорізькою областю
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Ввечері 18 квітня Сили оборони збили 7 ворожих безпілотників, з них - 6 іранських дронів-камікадзе Shahed у Запорізькій області.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, Повітряне командування "Схід"

Деталі: Спочатку Єрмак повідомив, що в Запорізькій області було збито 5 "Шахедів".

Після повідомлення голови ОП, Малашко теж розмістив пост у своєму телеграм-каналі про ефективну роботу ППО, однак не зазначив кількість збитих дронів.

Пряма мова Малашка: "Свою майстерність сили ППО показали над запорізькою землею: ворожі "бляшанки" сьогодні успішно приземлені. Дякуємо нашим військовим, які захистили мирні оселі".

Оновлено: Повітряні сили уточнили, що станом на 22.00 підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід" було знищено 7 ворожих БпЛА, з них 6 дронів-камікадзе типу Shahed-136. В районі Запоріжжя знешкоджено 6 безпілотників, ще одного збито на околицях Дніпра.

Що передувало: Ввечері 18 квітня у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Запорізька областьШахедПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Віцеспікерка парламенту Угорщини: Україні треба дозвіл Росії, щоб вступити в НАТО

ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного

Китай заявив, що поважає суверенітет усіх колишніх радянських держав

відео Це страшне питання – соціолог оцінив, що буде, якщо Зеленський не піде на другий термін

Усі новини...
Запорізька область
Росіяни обстріляли дачні будинки в Запорізькій області
Всі медзаклади на окупованій території переповнені пораненими росіянами – Генштаб
Вночі ворог здійснив масовану атаку Запорізької області – ОВА
Останні новини
19:30
Косово пройшло перший етап на шляху до членства в Раді Європи
19:04
У Раді пропонують українцям голосувати за розподілення коштів на регіональний розвиток в "Дії"
19:02
Пєсков розповідає, що Путін єдиний і не "бункерний"
18:54
Оголошено фіналістів премії Drahomán Prize 2022
18:49
Найгарячіші бої йдуть за Бахмут, авіація ЗСУ 6 разів накривала скупчення окупантів - Генштаб
18:45
Міноборони не підтримало законопроєкт про реєстрацію одностатевих партнерств
18:43
фотоЗеленський провів нараду з силовиками й військовими на Житомирщині
18:41
Лавров головує на засіданні Радбезу ООН: посперечався з генсеком, звинуватив США і виправдовує війну
18:33
Disney розпочинає другу хвилю звільнень для скорочення витрат - ЗМІ
18:24
Публічні позиції України та Росії щодо війни за тиждень – ОПОРА
Усі новини...
Реклама: