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ППО знищила 7 ворожих дронів, з них 6 "Шахедів" у небі над Запорізькою областю

Валентина РоманенкоВівторок, 18 квітня 2023, 22:22
ППО знищила 7 ворожих дронів, з них 6 Шахедів у небі над Запорізькою областю
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Ввечері 18 квітня Сили оборони збили 7 ворожих безпілотників, з них - 6 іранських дронів-камікадзе Shahed у Запорізькій області.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, Повітряне командування "Схід"

Деталі: Спочатку Єрмак повідомив, що в Запорізькій області було збито 5 "Шахедів".

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Після повідомлення голови ОП, Малашко теж розмістив пост у своєму телеграм-каналі про ефективну роботу ППО, однак не зазначив кількість збитих дронів.

Пряма мова Малашка: "Свою майстерність сили ППО показали над запорізькою землею: ворожі "бляшанки" сьогодні успішно приземлені. Дякуємо нашим військовим, які захистили мирні оселі".

Оновлено: Повітряні сили уточнили, що станом на 22.00 підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами повітряного командування "Схід" було знищено 7 ворожих БпЛА, з них 6 дронів-камікадзе типу Shahed-136. В районі Запоріжжя знешкоджено 6 безпілотників, ще одного збито на околицях Дніпра.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Ввечері 18 квітня у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.

Теми: Запорізька областьШахедПовітряні сили ЗСУ
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